प्री-मानसून लेगा करवट: अगले 72 घंटे होगी भारी बारिश, इन राज्यों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट

प्री-मानसून (Pre-Monsoon) के दस्तक देने के बाद से ही देश में मौसम बदल गया है और बारिश होने से इसका असर भी दिख रहा है। मानसून (Monsoon) का 2025 सीज़न काफी शानदार रहा और इस दौरान देशभर में जोरदार बारिश हुई। मानसून 2025 सीज़न के बाद भी देश के कई राज्यों में बारिश का दौर जारी रहा। 2026 में भी अच्छी बारिश का पूर्वानुमान है और प्री-मानसून की दस्तक के बाद से यह पूर्वानुमान सही होता नज़र आ रहा है। देश में अब प्री-मानसून करवट लेगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने कई राज्यों में अगले 72 घंटे भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।