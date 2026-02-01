टैरिफ की तनातनी के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने PM मोदी से फोन पर की बात, सर्जियो गोर ने दी बड़ी जानकारी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी (Photo-IANS)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की है, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव और ट्रेड डील की संभावनाओं के बीच एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी साझा की। गोर ने पोस्ट में लिखा, 'प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी प्रधानमंत्री मोदी से बात की है। स्टे ट्यून्ड…' साथ में एक तस्वीर भी शेयर की गई, जो दोनों नेताओं की पुरानी मुलाकात को दर्शाती है। हालांकि, बातचीत के विस्तृत ब्योरे का खुलासा नहीं किया गया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक मुख्य मुद्दा टैरिफ और व्यापार समझौता रहा।
यह फोन कॉल ऐसे समय में हुआ है जब भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर लंबे समय से चर्चा चल रही है। मार्च 2025 से दोनों देशों के अधिकारी ट्रेड डील को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर लगाए गए भारी टैरिफ बाधा बने हुए हैं। पिछले साल अगस्त में ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 50% टैरिफ थोप दिया था, जो किसी भी देश पर लगाए गए सबसे ऊंचे टैरिफ में से एक है। इसमें 25% टैरिफ विशेष रूप से भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने को लेकर लगाया गया, जो यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर लगे प्रतिबंधों का हिस्सा है। ट्रंप ने कई मौकों पर कहा है कि भारत जैसे देशों को "टैरिफ किंग" बनने से रोकना जरूरी है, लेकिन उन्होंने यह भी संकेत दिए हैं कि दोनों देशों के बीच जल्द ही एक बड़ा ट्रेड डील हो सकता है।
ट्रंप ने पहले भारत को 'टैरिफ का दुरुपयोग करने वाला' बताया था, और अमेरिकी उत्पादों जैसे हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल्स और बादाम पर भारत द्वारा लगाए गए उच्च शुल्क की आलोचना की थी। इसके जवाब में भारत ने भी अमेरिकी स्टील और एल्युमिनियम पर रिटेलिएटरी टैरिफ लगाए थे। लेकिन हाल के महीनों में दोनों पक्षों में सुलह के संकेत मिले हैं। ट्रंप की चुनावी जीत के बाद से अमेरिका 'अमेरिका फर्स्ट' नीति पर जोर दे रहा है, लेकिन भारत जैसे साझेदार देशों के साथ संबंध मजबूत करने की कोशिश भी कर रहा है। इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन के खिलाफ रणनीतिक साझेदारी को देखते हुए यह फोन कॉल अहम माना जा रहा है।
सर्जियो गोर के पोस्ट ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। 'स्टे ट्यून्ड' का मतलब है कि जल्द ही कोई बड़ा ऐलान हो सकता है, जैसे टैरिफ में कटौती या ट्रेड डील का फाइनल एग्रीमेंट। भारतीय विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने पुष्टि की कि बातचीत सकारात्मक रही और दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार और निवेश पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को उनकी हालिया चुनावी जीत पर बधाई भी दी।
यह घटना ऐसे समय में हुई है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी के कगार पर है, और भारत-अमेरिका ट्रेड वॉल्यूम 200 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। टैरिफ हटने से भारतीय निर्यातकों को राहत मिल सकती है, खासकर IT, फार्मा और टेक्सटाइल सेक्टर में। विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप की "टफ नेगोशिएटर" छवि के बावजूद, मोदी के साथ उनकी केमिस्ट्री अच्छी रही है, जैसा कि "हाउडी मोदी" और "नमस्ते ट्रंप" इवेंट्स में देखा गया।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग