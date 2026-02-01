टैरिफ की तनातनी के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने PM मोदी से फोन पर की बात, सर्जियो गोर ने दी बड़ी जानकारी

यह फोन कॉल ऐसे समय में हुआ है जब भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर लंबे समय से चर्चा चल रही है। मार्च 2025 से दोनों देशों के अधिकारी ट्रेड डील को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर लगाए गए भारी टैरिफ बाधा बने हुए हैं। पिछले साल अगस्त में ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 50% टैरिफ थोप दिया था, जो किसी भी देश पर लगाए गए सबसे ऊंचे टैरिफ में से एक है। इसमें 25% टैरिफ विशेष रूप से भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने को लेकर लगाया गया, जो यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर लगे प्रतिबंधों का हिस्सा है। ट्रंप ने कई मौकों पर कहा है कि भारत जैसे देशों को "टैरिफ किंग" बनने से रोकना जरूरी है, लेकिन उन्होंने यह भी संकेत दिए हैं कि दोनों देशों के बीच जल्द ही एक बड़ा ट्रेड डील हो सकता है।