Republic Day : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा- कोरोना काल में अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हुआ, लेकिन हम जल्दी ही संभल गए

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 74 वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने संविधान निर्माताओं को याद करते हुए गणतंत्र दिवस की बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने भारत के सार तत्व के बारे में भी बताया।

President Draupadi Murmu addressed on the eve of 74th Republic Day, remember makers of constitution