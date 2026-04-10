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फिर राज्यसभा सांसद चुने गए हरिवंश नारायण सिंह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया नामित

Harivansh Narayan Singh Nominated For Rajya Sabha: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा का नामित सदस्य नियुक्त किया है।

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भारत

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Devika Chatraj

Apr 10, 2026

हरिवंश नारायण सिंह (ANI)

President Murmu Nominated Harivansh Narayan Singh: भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (Droupadi Murmu) ने राज्यसभा के लिए एक जरुरी फैसला लेते हुए जेडीयू नेता हरिवंश नारायण सिंह (Harivansh Narayan Singh) को राजयसभा सांसद के लिए नामित किया है। यह सीट पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के रिटायरमेंट के बाद खाली हुई थी।

राज्यसभा में हरिवंश की एंट्री

69 साल के हरिवंश नारायण सिंह अब राज्यसभा में अपना नया कार्यकाल निभाएंगे, जो साल 2032 तक जारी रहेगा। उनका पिछला कार्यकाल हाल ही में 9 अप्रैल को समाप्त हो गया था। उनकी पार्टी जनता दल (यूनाइटेड) ने इस बार उन्हें राज्यसभा के लिए नामित नहीं किया था, लेकिन राष्ट्रपति ने अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करते हुए उन्हें नॉमिनेट किया है।

राष्ट्रपति द्वारा 12 मनोनीत सांसदों में चयन

भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम 12 सदस्य ऐसे होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर मनोनीत करते हैं। इन सदस्यों का चयन पूरी तरह राष्ट्रपति के विवेकाधिकार पर आधारित होता है।

रंजन गोगोई का कार्यकाल समाप्त

रंजन गोगोई के कार्यकाल समाप्त होने के बाद यह सीट खाली हुई थी। इसी खली स्थान को भरने के लिए हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा में शामिल किया गया है। यह निर्णय राजनीतिक और संसदीय हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है।

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Updated on:

10 Apr 2026 11:49 am

Published on:

10 Apr 2026 10:29 am

Hindi News / National News / फिर राज्यसभा सांसद चुने गए हरिवंश नारायण सिंह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया नामित

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