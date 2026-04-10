फिर राज्यसभा सांसद चुने गए हरिवंश नारायण सिंह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया नामित

69 साल के हरिवंश नारायण सिंह अब राज्यसभा में अपना नया कार्यकाल निभाएंगे, जो साल 2032 तक जारी रहेगा। उनका पिछला कार्यकाल हाल ही में 9 अप्रैल को समाप्त हो गया था। उनकी पार्टी जनता दल (यूनाइटेड) ने इस बार उन्हें राज्यसभा के लिए नामित नहीं किया था, लेकिन राष्ट्रपति ने अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करते हुए उन्हें नॉमिनेट किया है।