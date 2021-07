दिलीप कुमार के निधन पर राष्ट्रपति से लेकर पीएम मोदी तक तमाम नेताओं ने दी श्रद्धांजिल, जानिए क्या कहा

नई दिल्ली। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार ( Dilip Kumar ) अब नहीं रहे। 98 वर्ष की आयु में 7 जुलाई सुबह 7.30 बजे उन्होंने दुनिया का अलविदा कह दिया। उनके निधन के बाद ना सिर्फ सिने-प्रेमियों में शोक की लहर दौड़ गई है। बल्कि देश के तमाम बड़े राजनेताओं ने भी शोक-संवेदनाएं व्यक्त कीं।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ( Ramnath Kovind ), प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ), कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ), रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी अपने-अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए सदी के इस महान अभिनेता को श्रद्धांजलि दी। बता दें कि दिलीप कुमार 2000 से 2006 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे।

Dilip Kumar Ji will be remembered as a cinematic legend. He was blessed with unparalleled brilliance, due to which audiences across generations were enthralled. His passing away is a loss to our cultural world. Condolences to his family, friends and innumerable admirers. RIP. — Narendra Modi (@narendramodi) July 7, 2021

पीएम मोदी ने सायरा को फोन कर बंधाई ढांढस

प्रधानमंत्री मोदी ने दिलीप कुमार के निधन पर ट्वीटर कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट किया, 'दिलीप जी के निधन पर मैं शोक प्रकट करता हूं। उनका जाना हमारी सांस्कृतिक दुनिया के लिए बड़ी क्षति है। उन्हें अद्वितीय प्रतिभा का आशीर्वाद प्राप्त था, जिसके कारण पीढ़ियों तक दर्शक मंत्रमुग्ध थे। उन्हें एक सिनेमाई लीजेंड के रूप में याद किया जाएगा। उनके परिवार, दोस्तों और असंख्य प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना।' पीएम मोदी ने दिल्ली कुमार की पत्नी और अभिनेत्री सायरा बानों को फोन कर ढांढस भी बंधाई।

Dilip Kumar summarised in himself a history of emerging India. The thespian’s charm transcended all boundaries, and he was loved across the subcontinent. With his demise, an era ends. Dilip Saab will live forever in the heart of India. Condolences to family and countless fans. — President of India (@rashtrapatibhvn) July 7, 2021

राष्ट्रपति बोले- देश के दिल में हमेशा रहेंगे दिलीप

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी दिलीप कुमार को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा,'दिलीप साहब ने अपने आप में उभरते भारत के इतिहास को संक्षेप में प्रस्तुत किया। वह देश के दिल में हमेशा रहेंगे।'

My heartfelt condolences to the family, friends & fans of Dilip Kumar ji.



His extraordinary contribution to Indian cinema will be remembered for generations to come. pic.twitter.com/H8NDxLU630 — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 7, 2021

राहुलः याद रखेगी आने वाली पीढ़ी

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केरल से सांसद राहुल गांधी ने दिलीप कुमार के प्रति संवेदनाएं जाहिर कीं। उन्होंने ट्वीट कर कहा- 'दिलीप कुमार जी के परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण योगदान को आने वाली पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा।'

Shri Dilip Kumar Ji was a veritable legend of the silver screen, in him, Indian Cinema has lost one of the greatest actors. He has entertained generations of cinema lovers with his incredible acting and iconic roles. My sincerest condolences to Dilip Ji’s family and followers. — Amit Shah (@AmitShah) July 7, 2021

अमित शाह ने भी दी श्रद्धांजलि

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी दिलीप कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा- 'श्री दिलीप कुमार जी सिल्वर स्क्रीन के एक सच्चे लीजेंड थे, उनमें भारतीय सिनेमा ने एक महान अभिनेता को खो दिया है। उन्होंने अपने अविश्वसनीय अभिनय और प्रतिष्ठित भूमिकाओं से सिनेमा प्रेमियों की पीढ़ियों का मनोरंजन किया है। दिलीप जी के परिवार और अनुयायियों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना।'

I had met Dilip Kumar ji in person when I went to Mumbai to present the Padma Vibhushan to

him. It was a special moment for me to interact with the legendary actor.



His demise is monumental loss to the Indian cinema. My heartfelt condolences to his family, friends and fans. — Rajnath Singh (@rajnathsingh) July 7, 2021

राजनाथ सिंहः अपूरणीय क्षति

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी महान अभिनेता को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, 'मैं दिलीप जी से व्यक्तिगत रूप से तब मिला था, जब मैं उन्हें पद्म विभूषण प्रदान करने के लिए मुंबई गया था। उस महान अभिनेता के साथ बातचीत करना मेरे लिए एक विशेष क्षण था। उनका निधन भारतीय सिनेमा के लिए अपूरणीय क्षति है। उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं।'

भारतीय चित्रपटसृष्टीला समृद्ध करणारा, रूपेरी नभांगणातला लखलखता तारा निखळला. अजरामर भूमिका साकारणारे दिलीप कुमार यांचे चित्रपटप्रेमी, चाहत्यांच्या हृदयातील स्थानही अजरामर राहील. ज्येष्ठ अभिनेते पद्मविभूषण दिलीप कुमार यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली.

- मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे — CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) July 7, 2021

उद्धव ठाकरेः हमेशा रहेंगे याद

भारतीय फिल्म उद्योग को समृद्ध करते हुए, सिल्वर स्क्रीन पर एक चमकता सितारा उभरा। अजर अमर भूमिका निभाने वाले दिलीप कुमार फिल्म प्रेमियों और प्रशंसकों के दिलों में हमेशा रहेंगे। दिग्गज अभिनेता पद्म विभूषण दिलीप कुमार को भावभीनी श्रद्धांजलि।

हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध और लोकप्रिय अभिनेता एवं दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित दिलीप कुमार जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। वे राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके थे। उनके निधन से सिनेमा जगत को अपूरणीय क्षति हुई है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। — Nitish Kumar (@NitishKumar) July 7, 2021

नीतीश कुमारः अपूरणीय क्षति

