अचानक कैसे क्रैश हुआ एक और प्राइवेट जेट? कर्नाटक के खुले मैदान में मिला मलबा

शुरुआती जांच के आधार पर एक अधिकारी ने बताया कि यह रेड बर्ड एविएशन का एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट है। यह कलबुर्गी से बेलगावी जा रहा था, तभी इसके इंजन में टेक्निकल खराबी आ गई और यह अचानक क्रैश हो गया। अधिकारी ने बताया कि विमान में जो दो लोग सवार थे, उनकी पहचान कैप्टन और एक ट्रेनी पायलट के तौर पर हुई है।