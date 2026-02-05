राहुल गांधी को ‘अबोध बालक’ कहने पर भड़की बहन प्रियंका, कहा – “यह बात करने का कौनसा तरीका?”

संसद में बजट सत्र के दौरान गर्मागर्मी और बहसबाजी का सिलसिला बना हुआ है। भारत-अमेरिका ट्रेड डील (India-US Trade Deal) पर विपक्ष की तरफ से सरकार के खिलाफ लगातार बयानबाजी हो रही है। राज्यसभा में बजट सत्र के दौरान आज, गुरुवार, 5 फरवरी को बीजेपी नेता और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा (JP Nadda) की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) से जमकर बहस हुई। इस दौरान नड्डा ने बिना नाम लिए राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पर निशाना साधते हुए कहा, "अपनी पार्टी को 'अबोध बालक' का बंधक मत बनाइए।" नड्डा के इस बयान के बाद सदन में हंगामा मच गया है।