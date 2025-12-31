प्रियंका गांधी की पुरानी दोस्त बनेंगी उनकी समधन, बेटे रेहान वाड्रा और अवीवा की सगाई

कपल मंगलवार को परिवार के साथ राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क पहुंचा। यहां रेहान वाड्रा ने अवीवा के साथ टाइगर सफारी की। रेहान की मंगेतर अवीवा दिल्ली के बिजनेसमैन इमरान बेग और इंटीरियर डिजाइनर नंदिता कथपालिया बेग की बेटी हैं। प्रियंका गांधी की पुरानी दोस्त नंदिता अब उनकी समधन बनने जा रही हैं। बताया जाता है कि नंदिता बेग ने कांग्रेस मुख्यालय भवन के इंटीरियर डिजाइन का काम किया है, जिससे दोनों परिवार और करीब आए। अवीवा राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल खिलाड़ी भी रह चुकी हैं।