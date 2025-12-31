प्रियंका गांधी की पुरानी दोस्त बनेंगी उनकी समधन, बेटे रेहान वाड्रा और अवीवा की सगाई

रेहान वाड्रा और अवीवा बेग (Photo Credit- Instagram/avivabaig)
कांग्रेस महासचिव और वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड़ा और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा की वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अवीवा बेग से सगाई हो गई है। हालांकि अभी तक गांधी या वाड्रा परिवार ने सगाई की खबरों की पुष्टि नहीं की है। रेहान और अवीवा सात साल से रिलेशनशिप में थे।
कपल मंगलवार को परिवार के साथ राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क पहुंचा। यहां रेहान वाड्रा ने अवीवा के साथ टाइगर सफारी की। रेहान की मंगेतर अवीवा दिल्ली के बिजनेसमैन इमरान बेग और इंटीरियर डिजाइनर नंदिता कथपालिया बेग की बेटी हैं। प्रियंका गांधी की पुरानी दोस्त नंदिता अब उनकी समधन बनने जा रही हैं। बताया जाता है कि नंदिता बेग ने कांग्रेस मुख्यालय भवन के इंटीरियर डिजाइन का काम किया है, जिससे दोनों परिवार और करीब आए। अवीवा राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल खिलाड़ी भी रह चुकी हैं।
25 वर्षीय रेहान ने पहले देहरादून के दून स्कूल से पढ़ाई की और आगे की शिक्षा के लिए लंदन चले गए। यहां उन्होंने स्कूल ऑफ ओरिएंटल अफ्रीकन स्टडीज से राजनीति में उच्च शिक्षा हासिल की। रेहान रचनात्मक कार्यों में दिलचस्पी रखते हैं और उन्हें भी फोटोग्राफी का शौक है।
अवीवा ने मीडिया और कम्युनिकेशन में काम किया है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा प्रतिष्ठित मॉडर्न स्कूल से पूरी की और इसके बाद ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी से मीडिया कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में पढ़ाई की। अवीवा ने आर्ट और फोटोग्राफी की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग