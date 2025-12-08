जिस पिता ने हाथ बांधकर नहर में फेंका, 68 दिन बाद जिंदा लौटकर बेटी ने उसे ही बचाने की लगाई गुहार

पीड़िता लड़की (फोटो- स्वर्ण दानेवालिया एक्स पोस्ट)
पंजाब के फिरोजपुर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक पिता ने जिस बेटी को हाथ बांधकर नहर में मरने के लिए फेंक दिया था, वहीं बेटी 68 दिन बाद जिंदा लौट कर अपने पिता को जेल से छुड़वाने की गुहार लगा रही है। बेटी को नहर में फेंकते हुए इस शख्स ने एक वीडियो भी बनाया था जो कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। मामला सामने आने के बाद से आरोपी पिता पुलिस की हिरासत में है, लेकिन अब उसकी बेटी अचानक मीडिया के सामने आई और उसने अपने पिता को छुड़वाने की बात कही। साथ ही लड़की ने यह भी बताया कि नहर में फेंके जाने के बाद उसने कैसे अपनी जान बचाई और वह अब तक कहां थी।
लड़की का पिता मामला सामने आने के बाद से जेल में है, लेकिन लड़की का कहना है कि पिता को रिहा कराने के लिए वह कोर्ट तक जाएगी। उसने कहा कि अगर पिता जेल में रहेंगे तो उसकी बाकी बहनों का ख्याल कौन रखेगा। बता दें कि 30 सितंबर को इस लड़की का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था, जिसमें इसका पिता इसके हाथ बांधकर नहर में फेंकता दिखाई दे रहा था। वह वीडियो में लड़की से पूछता है कि क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में, जिसके जवाब में बेटी कहती है कुछ नहीं। फिर आरोपी लड़की को नहर के पास ले जाता है और उसे धक्का दे देता है।
लड़की पानी में गिरने के बाद मां-मां चिल्लाने लगती है, लेकिन बेरहम बाप वहीं खड़ा उसे डूबते हुए देखता रहता है और उसे बाय-बाय कहता है। जानकारी के अनुसार, पिता को अपनी 17 साल की बेटी के चरित्र पर शक था और इसी के चलते उसने बेटी को जिंदा ही हाथ बांधकर नहर में फेंक दिया। वीडियो में वो कहता है, उसने तीन बार मुंह काला किया, आज उसे फेंक दिया। लड़की की बुआ ने ही आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी थी। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना गुनाह कबूल किया था। उसने कहा कि उसने अपनी बेटी को कई बार समझाया लेकिन वह उसकी बात नहीं मानती थी इसलिए उसने उसकी हत्या कर दी।
इस घटना के महीनों बाद, अब पीड़िता लड़की ने एक मीडियाकर्मी से संपर्क कर अपने पिता को छुड़वाने की बात कही है। लड़की और मीडियाकर्मी की बात का वीडियो भी सामने आया है। इसमें वह बता रही है कि जब उसके पिता ने उसे नहर में फेंका उसके बाद उसने कई देर तक अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैर चलाए और इसी दौरान उसके हाथों में बंधी चुन्नी खुल गई। नहर में बहते हुए उसका सिर एक सरिए से टकराया जिसे उसने पकड़ लिया और काफी देर संघर्ष करने के बाद उस सरिए को पकड़ कर पानी से बाहर आ गई।
लड़की ने आरोप लगाया है कि, उसकी हत्या की साजिश रचने में उसके पिता से ज्यादा उसकी मां का हाथ है। उसने बताया कि घटना के समय पिता नशे में थे और मां उसे बार बार उकसा रही थी जिससे गुस्से में आकर पिता ने मुझे धक्का दे दिया। लड़की ने कहा, मैंने बाद में वीडियो देखा तो पता चला कि मेरी मां मेरे लिए रो रही है, जबकि यह सच नहीं है। वहीं लड़की की मां ने उसके जिंदा बचकर वापस आने के बाद कहा है कि, हमसे जो गलती हुई हमें माफ कर दो और पापा को जेल से बाहर निकालवा दो।
लड़की ने बताया कि उसकी तीन और बहनें हैं और पिता के जेल में जाने के बाद उनका पालन पोषण कैसे होगा इसी बात की चिंता के चलते वह सामने आई है। लड़की ने कहा कि उसे अपनी बहनों के भविष्य की चिंता है और पिता के जेल में होने का भी मुझे दुख है। मेरे पिता जेल से बाहर आ जाए इसके लिए मैं कोर्ट जाउंगी। लड़की ने आगे कहा कि, वह तीन महीने तक कहा और कैसे रही यह वो सार्वजनिक नहीं करना चाहती है। फिरोजपुर के SSP भूपिंदर सिंह ने बताया कि अभी लड़की पुलिस के सामने पेश नहीं हुई है और वह डरी हुई है। लड़की का बयान मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
