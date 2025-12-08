जिस पिता ने हाथ बांधकर नहर में फेंका, 68 दिन बाद जिंदा लौटकर बेटी ने उसे ही बचाने की लगाई गुहार

पंजाब के फिरोजपुर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक पिता ने जिस बेटी को हाथ बांधकर नहर में मरने के लिए फेंक दिया था, वहीं बेटी 68 दिन बाद जिंदा लौट कर अपने पिता को जेल से छुड़वाने की गुहार लगा रही है। बेटी को नहर में फेंकते हुए इस शख्स ने एक वीडियो भी बनाया था जो कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। मामला सामने आने के बाद से आरोपी पिता पुलिस की हिरासत में है, लेकिन अब उसकी बेटी अचानक मीडिया के सामने आई और उसने अपने पिता को छुड़वाने की बात कही। साथ ही लड़की ने यह भी बताया कि नहर में फेंके जाने के बाद उसने कैसे अपनी जान बचाई और वह अब तक कहां थी।