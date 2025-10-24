पंजाब में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, नशा तस्करों की अवैध इमारत पर चला बुलडोजर

पंजाब सरकार की 'युद्ध नशे विरुद्ध' मुहिम के तहत मोगा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मोगा नगर निगम और पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर नशे के कारोबार से जुड़ी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया। यह कार्रवाई लाल सिंह रोड, साधा वाली बस्ती में हुई, जहां अरुण कुमार और राहुल कुमार नामक भाइयों द्वारा नशे की कमाई से बनाई गई इमारत को पुलिस की मौजूदगी में नगर निगम ने ढहा दिया।