पंजाब में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, नशा तस्करों की अवैध इमारत पर चला बुलडोजर

नशा तस्करों की अवैध इमारत पर चला बुलडोजर (IANS)
पंजाब सरकार की 'युद्ध नशे विरुद्ध' मुहिम के तहत मोगा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मोगा नगर निगम और पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर नशे के कारोबार से जुड़ी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया। यह कार्रवाई लाल सिंह रोड, साधा वाली बस्ती में हुई, जहां अरुण कुमार और राहुल कुमार नामक भाइयों द्वारा नशे की कमाई से बनाई गई इमारत को पुलिस की मौजूदगी में नगर निगम ने ढहा दिया।
जानकारी के मुताबिक, दोनों भाई लंबे समय से नशे के धंधे में लिप्त थे। उनके खिलाफ विभिन्न थानों में 8 मामले दर्ज हैं, जिनमें 3 एनडीपीएस एक्ट के तहत हैं, जिनमें कमर्शियल क्वांटिटी के नशीले पदार्थ बरामद हुए थे। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि इन भाइयों ने नशीली सामग्री बेचकर अवैध संपत्ति अर्जित की थी, जिसे 'नशामुक्त पंजाब' अभियान के तहत जब्त कर ध्वस्त किया गया।
कार्रवाई के दौरान मोगा के एसएसपी अजय गांधी, नगर निगम अधिकारी और भारी पुलिस बल मौजूद रहे। इमारत को गिराने की प्रक्रिया प्रशासन की निगरानी में पूरी की गई। एसएसपी अजय गांधी ने कहा कि पंजाब पुलिस और प्रशासन नशा तस्करों के खिलाफ कड़ा रुख अपना रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि नशे का धंधा करने वाले तुरंत सुधर जाएं, वरना उनकी अवैध संपत्तियों पर भी ऐसी ही कार्रवाई होगी।
उन्होंने जोर देकर कहा कि यह मुहिम नशे के खिलाफ निरंतर जारी रहेगी और मोगा प्रशासन का संदेश साफ है कि नशे से कमाई गई संपत्ति को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है और इसे नशामुक्त पंजाब की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
