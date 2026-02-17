पंजाब को किसने किया नशे में बर्बाद? अरविंद केजरीवाल का बड़ा वार, बोले: अब सिर्फ AAP ही करेगी इलाज!

केजरीवाल ने बताया कि हर गांव और वार्ड में VDC बनाई जा रही है, जिसमें सम्मानित नागरिक, पूर्व सैनिक, शिक्षक, युवा और पंचायत प्रतिनिधि शामिल हैं। समिति का काम नशा बेचने-खरीदने वालों की गुप्त सूचना देना और पीड़ितों को इलाज के लिए नशा मुक्ति केंद्र तक पहुंचाना है। इसके लिए सरकार ने एक मोबाइल ऐप भी बनाया है, जिसमें दी गई जानकारी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचती है और पहचान पूरी तरह गोपनीय रहती है। उन्होंने कहा कि ईमानदारी से काम करने वाले पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा, जबकि तस्करों से मिलीभगत पर कड़ी कार्रवाई होगी।