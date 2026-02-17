17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पंजाब को किसने किया नशे में बर्बाद? अरविंद केजरीवाल का बड़ा वार, बोले: अब सिर्फ AAP ही करेगी इलाज!

केजरीवाल ने आरोप लगाया कि शिरोमणि अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस की पूर्व सरकारों के दौरान पंजाब नशे में डूब गया था, जबकि आम आदमी पार्टी की सरकार तस्करों पर सख्त कार्रवाई कर रही है।

2 min read
Google source verification

चंडीगढ़ पंजाब

image

Ashib Khan

Feb 17, 2026

अरविंद केजरीवाल ने रैली को किया संबोधित

Arvind Kejriwal Punjab Rally: पंजाब के मोगा जिले के किल्ली चहलां गांव में आयोजित ‘युद्ध नशियां विरुद्ध’ कार्यक्रम के तहत विलेज डिफेंस कमेटियों (VDC) के शपथ समारोह में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने नशे के खिलाफ जनभागीदारी को निर्णायक हथियार बताया। हजारों लोगों को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने आरोप लगाया कि शिरोमणि अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस की पूर्व सरकारों के दौरान पंजाब नशे में डूब गया था, जबकि आम आदमी पार्टी की सरकार तस्करों पर सख्त कार्रवाई कर रही है।

उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में 2,000 किलो से अधिक नशा बरामद हुआ, बड़े तस्करों को गिरफ्तार किया गया और अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया, जिससे लोगों का डर कम हुआ है।

क्या बोले अरविंद केजरीवाल?

केजरीवाल ने बताया कि हर गांव और वार्ड में VDC बनाई जा रही है, जिसमें सम्मानित नागरिक, पूर्व सैनिक, शिक्षक, युवा और पंचायत प्रतिनिधि शामिल हैं। समिति का काम नशा बेचने-खरीदने वालों की गुप्त सूचना देना और पीड़ितों को इलाज के लिए नशा मुक्ति केंद्र तक पहुंचाना है। इसके लिए सरकार ने एक मोबाइल ऐप भी बनाया है, जिसमें दी गई जानकारी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचती है और पहचान पूरी तरह गोपनीय रहती है। उन्होंने कहा कि ईमानदारी से काम करने वाले पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा, जबकि तस्करों से मिलीभगत पर कड़ी कार्रवाई होगी।

सीएम ने रैली को किया संबोधित

इस दौरान सीएम भगवंत मान ने भी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों की नीतियों ने पंजाब की युवा पीढ़ी को बर्बाद किया, लेकिन मौजूदा सरकार सप्लाई चेन तोड़ने के साथ-साथ इलाज और पुनर्वास पर भी काम कर रही है। उन्होंने 10 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज वाली स्वास्थ्य योजना और रोजगार सृजन को भी नशा रोकथाम का अहम उपाय बताया। दूसरे चरण में स्कूलों पर विशेष ध्यान देते हुए शिक्षकों और काउंसलरों के जरिए अभिभावकों को जागरूक किया जाएगा।

मान ने कहा कि पंजाब मिल्खा सिंह, दारा सिंह, हरमनप्रीत कौर और शुभमन गिल जैसे खिलाड़ियों की धरती है और इसे फिर से “रंगला पंजाब” बनाना सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह का उदाहरण देते हुए कहा कि जनता के बीच जाकर समस्याएं समझना ही सच्चा शासन है। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने नशा मुक्त पंजाब बनाने की शपथ भी ली।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

आम आदमी पार्टी

Updated on:

17 Feb 2026 01:44 pm

Published on:

17 Feb 2026 01:43 pm

Hindi News / National News / पंजाब को किसने किया नशे में बर्बाद? अरविंद केजरीवाल का बड़ा वार, बोले: अब सिर्फ AAP ही करेगी इलाज!

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.