Punjab Cabinet: राइट टू बिजनेस एक्ट में संशोधन…पंजाब में मान सरकार औद्योगिक विकास के लिए उठा रही बड़े कदम

Punjab Cabinet: मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में राइट टू बिजनेस एक्ट (Right To Business Act) में संशोधनों को मंजूरी दे दी। इस बदलाव के बाद अब पहले की तुलना में दो से तीन गुना अधिक उद्योग इस अधिनियम के दायरे में आएंगे और उन्हें निर्धारित समय सीमा में मंजूरी प्राप्त होगी। कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि कैबिनेट ने उद्योग जगत को बढ़ावा देने के लिए यह ऐतिहासिक फैसला लिया है।