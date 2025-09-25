Patrika LogoSwitch to English

Punjab Cabinet: राइट टू बिजनेस एक्ट में संशोधन…पंजाब में मान सरकार औद्योगिक विकास के लिए उठा रही बड़े कदम

कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा- राइट टू बिजनेस एक्ट के तहत उन इकाइयों को लाभ मिलता था जिनका निवेश 25 करोड़ रुपये तक था, लेकिन अब इस सीमा को बढ़ाकर 125 करोड़ रुपये कर दिया है।

चंडीगढ़ पंजाब

Ashib Khan

Sep 25, 2025

पंजाब कैबिनेट ने Right To Business Act में संशोधन को मंजूरी दी (Photo-IANS)

Punjab Cabinet: मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में राइट टू बिजनेस एक्ट (Right To Business Act) में संशोधनों को मंजूरी दे दी। इस बदलाव के बाद अब पहले की तुलना में दो से तीन गुना अधिक उद्योग इस अधिनियम के दायरे में आएंगे और उन्हें निर्धारित समय सीमा में मंजूरी प्राप्त होगी। कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि कैबिनेट ने उद्योग जगत को बढ़ावा देने के लिए यह ऐतिहासिक फैसला लिया है।

लाभ मिलने की सीमा की 125 करोड़

बैठक के बाद मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि पहले इस अधिनियम के तहत उन इकाइयों को लाभ मिलता था जिनका निवेश 25 करोड़ रुपये तक था, लेकिन अब इस सीमा को बढ़ाकर 125 करोड़ रुपये कर दिया है। इससे अधिक संख्या में उद्योग बिना देरी के औद्योगिक गतिविधियां शुरू कर पाएंगे। 

5 दिन में मिल जाएगा अप्रूवल

कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि पहले इंडस्ट्रियल पार्क को राइट को बिजनेस एक्ट में 5 दिन में अप्रूवल मिल जाता था, लेकिन अब बाकी रियल स्टेट प्रोजेक्ट को भी 5 दिन में मंजूरी मिल जाएगी। औद्योगिक पार्कों और रियल एस्टेट परियोजनाओं के अलावा अन्य स्वीकृतियां भी 15 दिनों में दी जाएगी। वहीं प्रोजेक्ट के विस्तार के लिए 18 दिनों के भीतर मंजूरी दी जाएगी।

ग्रीन और ऑरेंज श्रेणी के उद्योगों को मिलेगा फायदा

इस कानून का लाभ ग्रीन और ऑरेंज श्रेणी के उद्योगों को मिलेगा। कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि संशोधित अधिनियम में 5 नई मंजूरियां शामिल की गई है, जिसमें श्रम विभाग से अनुमति, प्रदूषण विभाग से स्थापना की सहमति, संचालन की सहमति, श्रम विभाग से अनुमति और वन विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र शामिल हैं। 

चावल मिलों के लिए OTS नीति लागू करने की दी मंजूरी

मंत्रिमंडल ने चावल मिलों के लिए एकमुश्त निपटान (ओटीएस) नीति, 2025 लागू करने को भी मंजूरी दी है। इसके तहत प्रत्येक मिल मालिक को मिलिंग अवधि समाप्त होने के बाद प्रत्येक राज्य खरीद एजेंसी के साथ अपने खातों का निपटान करना होगा ताकि अगले वर्ष कस्टम मिलिंग के लिए धान के आवंटन पर विचार किया जा सके।

राष्ट्रीय

Published on:

25 Sept 2025 04:55 pm

Hindi News / National News / Punjab Cabinet: राइट टू बिजनेस एक्ट में संशोधन…पंजाब में मान सरकार औद्योगिक विकास के लिए उठा रही बड़े कदम

