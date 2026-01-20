‘हमें ये मंजूर नहीं!’ पंजाब के 35 कांग्रेसियों ने खरगे को दिखाई आंख, पार्टी में मचा ऐसा बवाल कि संभलना हुआ मुश्किल

Punjab Congress: पंजाब कांग्रेस में पिछले कुछ दिनों से तनाव चरम पर है। पार्टी के करीब 35 वरिष्ठ नेताओं जिनमें कई पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री शामिल हैं ने केंद्रीय नेतृत्व को एक महत्वपूर्ण चिट्ठी लिखी है। ये नेता पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थक बताए जा रहे हैं, हालांकि खुद चन्नी ने इस चिट्ठी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। पूर्व विधायक कुशलदीप सिंह ‘किक्की’ ढिल्लों ने चिट्ठी के हस्ताक्षरों की पुष्टि की है और कहा है कि यह किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष या विरोध में नहीं, बल्कि पार्टी की बेहतरी और संवाद के लिए है।