‘धीरेंद्र शास्त्री चोर-उचक्का’…पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बागेश्वर धाम बाबा को लेकर दिया विवादित बयान

पप्पू यादव ने कहा, हमारे प्रिय बाबा प्रेमानंद है, जो हमें बहुत प्यारे हैं और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, उनका सम्मान करना सीखिए। इस धोखेबाज़ का सनातन परंपरा से कोई लेना-देना नहीं है। बागेश्वर धाम और प्रेमानंद महाराज के साथ-साथ पप्पू यादव ने अपने बयान में कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय का भी जिक्र किया। पप्पू यादव ने इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा शर्मा की शादी पर तंज कसते हुए कहा, 300 करोड़ का एक बाबा है, अभी राजस्थान में शादी की है। भारत को कृष्णवादी बनने दो, गुरुनानक और बुद्ध के पथ पर चलने दो, अंबेडकरवादी बनने दो। आप भारत को ढोंगीवादी क्यों बना रहे हैं।