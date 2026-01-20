‘धीरेंद्र शास्त्री चोर-उचक्का’…पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बागेश्वर धाम बाबा को लेकर दिया विवादित बयान

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव (फोटो- आईएएनएस)
बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री को लेकर विवादित बयान दिया है। बागेश्वर धाम बाबा के नाम से मशहूर धीरेंद्र शास्त्री को चोर-उचक्का बताते हुए पप्पू यादव ने उन पर हमला बोला। सिर्फ धीरेंद्र शास्त्री ही नहीं बल्कि अपने बयान में पप्पू यादव ने वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय को लेकर भी विवादित बाते कही। पप्पू यादव का यह बयान सामने आने के बाद से सुर्खियों में बना हुआ है और इसकी जमकर आलोचना हो रही है।
पप्पू यादव ने पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, कौन है धीरेंद्र। इसके जवाब में जब मीडिया ने कहा कि वह एक कथावाचक है तो पप्पू यादव ने कहा, चोर-उचक्का को कथावाचक बना रहे हो, वो ओशो है क्या, आचार्य राम मूर्ति है क्या। पप्पू यादव ने धीरेंद्र शास्त्री के 'तिरंगा पर चांद' वाले बयान को लेकर सवाल किए जाने पर यह प्रतिक्रिया दी थी। अपने बयान के दौरान पप्पू यादव ने वृंदावन के प्रेमानंद महाराज का भी जिक्र किया।
पप्पू यादव ने कहा, हमारे प्रिय बाबा प्रेमानंद है, जो हमें बहुत प्यारे हैं और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, उनका सम्मान करना सीखिए। इस धोखेबाज़ का सनातन परंपरा से कोई लेना-देना नहीं है। बागेश्वर धाम और प्रेमानंद महाराज के साथ-साथ पप्पू यादव ने अपने बयान में कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय का भी जिक्र किया। पप्पू यादव ने इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा शर्मा की शादी पर तंज कसते हुए कहा, 300 करोड़ का एक बाबा है, अभी राजस्थान में शादी की है। भारत को कृष्णवादी बनने दो, गुरुनानक और बुद्ध के पथ पर चलने दो, अंबेडकरवादी बनने दो। आप भारत को ढोंगीवादी क्यों बना रहे हैं।
बागेश्वर धाम बाबा, धीरेंद्र शास्त्री हाल ही में यूपी के बांदा में आयोजित आरएसएस के शताब्दी हिंदू सम्मेलन में शामिल हुए थे। इस दौरान धीरेंद्र शास्त्री ने कहा था कि जिस दिन तिरंगे में चांद आ गया उस दिन न तो शर्मा बचेंगे, न वर्मा बचेंगे, न क्षत्रिय बचेंगे, न रविदास वाले बचेंगे और न तुलसीदास वाले बचेंगे, यानी कोई भी हिंदू नहीं बचेगा। कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री ने यह भी कहा था कि देश को आज जातिवाद नहीं राष्ट्रवाद की जरूरत है। अगर हिंदू जातियों में बंटा रहा तो उसका नुकसान समाज को उठाना पड़ेगा।
