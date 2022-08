पंजाब कांग्रेस का भगवंत मान सरकार पर बड़ा आरोप, राज्य की Excise Policy CBI जांच की मांग की

Punjab Excise Policy: आम आदमी पार्टी की मुश्किलें एक्साइज पॉलिसी को लेकर पंजाब में बढ़ सकती है। पंजाब कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि एक्साइज पॉलिसी का दिल्ली का मॉडल ही पंजाब में भी लागू किया गया है इसलिए इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए।

दिल्ली में आप सरकार एक्साइज पॉलिसी को लेकर विवादों में है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच कर रही है और आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इस बीच पंजाब कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ पंजाब में भी मोर्चा खोल दिया है और एक्साइज पॉलिसी को लेकर सीबीआई जांच की मांग की है। पंजाब कांग्रेस का दावा है कि दिल्ली की तरह ही यहाँ भी एक्साइज पॉलिसी लागू की है। इस मामले पर कांग्रेस नेताओं का एक समूह राज्यपाल से मिलकर सीबीआई जांच की मांग करने वाला है।

Punjab Congress's big allegation on Bhagwant Mann government, 'CBI investigation should be done on the state's Excise Policy'