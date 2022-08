अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया को 2013 के मानहानि मामले में बड़ी राहत, कोर्ट ने किया बरी

Defamation Case: दिल्ली के सीएम अरविन्द केजरीवाल और डिप्टी सीएम को राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक आपराधिक मानहानि मामले में बरी कर दिया है। ये मामला 9 साल पुराना है जोकि विधानसभा से जुड़ा है।

दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर AAP की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सीसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट से मानहानि मामले में बड़ी राहत मिली है। ये मामला वर्ष 2013 का है जिसे आम आदमी पार्टी के पूर्व कार्यकर्ता सुरिंदर कुमार शर्मा ने ही दायर किया था। इसमें उन्होंने दावा किया था कि विधानसभा चुनावों में उनकी उम्मीदवारी रद्द करने से जुड़ा था। इस मामले में कोर्ट में AAP ने अपनी चिंता व्यक्त की थी।

Rouse Avenue Court C acquits Arvind Kejriwal एण्ड and Sisodia in 2013 defamation case