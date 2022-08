सीबीआई रेड के बाद बोले मनीष सिसोदिया, असली मुद्दा शराब नीति नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता है

दिल्ली की शराब नीति को लेकर सीबीआई जांच की आंच ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शुक्रवार को सीबीआई ने उनके घर पर 14 घंटे छापेमारी की। इस दौरान घर का कोना-कोना खंगाला गया और लैपटॉप, मोबाइल समेत कुछ अहम दस्तावेज जब्त किए।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आबकारी नीति को लेकर इन दिनों मुश्किल में हैं। सीबीआई ने शुक्रवार को दिल्ली शराब नीति में गड़बड़ी के आरोपों के बीच सिसोदिया के घर पर 14 घंटे छापेमारी की। सीबीआई ने इस केस में दर्ज एफआईआर में मनीष सिसोदिया को नंबर 1 आरोपी बताया। उनके अलावा 14 अन्य लोगों पर भी आरोप लगे हैं। वहीं इस मामले को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी के साथ-साथ कांग्रेस ने भी मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग की है। वहीं इन सब आरोपों के बीच मनीष सिसोदिया मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि, मुद्दा शराब का घोटला नहीं है। बीजेपी को घोटाले की चिंता नही हैं अगर इनको शराब घाटोल की चिंता होती तो गुजरात में हर साल 10 हजार करोड़ रुपए की एक्साइज की चोरी होती है। इनको चिंता होती है ईडी की दफ्तर वहां खुल जाता है। पीएम मोदी ने कुछ दिन बुंदेलखंड एक्स्प्रेस वे का उद्घाटन किया था। पांच दिन में वो एक्सप्रेसवे धंस गया। इसक एक्सप्रेसवे को बनाने में बड़ा घोटाला हुआ, लेकिन करप्शन मुद्दा होता तो इस पर तुरंत कार्रवाई होती।

