पंजाब DIG भ्रष्टाचार कांड: CBI ने रंगे हाथों पकड़ा, 5 करोड़ कैश और लग्जरी आइटम्स बरामद

सीबीआई ने पंजाब पुलिस के डीआईजी को 8 लाख रुपए की रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया (Photo-IANS)
DIG Bribery Charge: पंजाब पुलिस के रोपड़ रेंज के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (DIG) हरचरण सिंह भुल्लर को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत हुई, जिसमें उनके ठिकानों से करीब 5 करोड़ रुपये नकद सहित सोना, महंगी घड़ियां और विदेशी शराब बरामद हुई। 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी भुल्लर पर आरोप है कि उन्होंने एक कारोबारी से FIR रद्द करने के बदले रिश्वत मांगी।
CBI को चंडीगढ़ के एक कारोबारी की शिकायत मिली। कारोबारी ने आरोप लगाया कि DIG भुल्लर ने उसके खिलाफ दर्ज FIR को बंद करने, आगे कोई पुलिस एक्शन न लेने और अवैध खनन जैसी गतिविधियों से मासिक कमाई का हिस्सा देने के लिए 8 लाख रुपये की मांग की। शिकायत पर CBI ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज किया। एजेंसी ने वेरिफाइड कॉल रिकॉर्डिंग के जरिए सबूत जुटाए, जिसमें DIG ने पैसे की डिलीवरी कन्फर्म की।
16 अक्टूबर को चंडीगढ़ के सेक्टर-21 में ट्रैप ऑपरेशन चलाया गया। शिकायतकर्ता ने मिडिलमैन (एक निजी व्यक्ति) के माध्यम से 8 लाख रुपये सौंपे। जैसे ही मिडिलमैन ने राशि स्वीकार की, CBI टीम ने दबिश दी। DIG भुल्लर को उनके ऑफिस से ही हिरासत में लिया गया। मिडिलमैन भी गिरफ्तार हुआ, जिसके पास से अतिरिक्त 21 लाख रुपये बरामद हुए। दोनों को रिमांड पर लिया गया है और 17 अक्टूबर को कोर्ट में पेश किया जाएगा।
CBI ने DIG के मोहाली, रोपड़ और अन्य ठिकानों पर सर्च वारंट के साथ रेड की। मुख्य बरामदगियां:
— करीब 5 करोड़ रुपये नकद (गिनती जारी, विभिन्न मुद्राओं में बंडल)
— 1.5 किलोग्राम सोना और ज्वेलरी
— 22 महंगी घड़ियां (लग्जरी ब्रांड्स)
— 40 लीटर विदेशी शराब की बोतलें
— मर्सिडीज और ऑडी कारों की चाबियां व लॉकर कुंजियां
— प्रॉपर्टी दस्तावेज और हथियार (डबल बैरल गन, पिस्टल, रिवॉल्वर, एयरगन)
ये संपत्तियां आय से अधिक संपत्ति का संकेत दे रही हैं। CBI ने कहा कि जांच में और खुलासे हो सकते हैं, जिसमें अन्य अधिकारियों की संलिप्तता भी शामिल है।
