Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पंजाब DIG भ्रष्टाचार कांड: CBI ने रंगे हाथों पकड़ा, 5 करोड़ कैश और लग्जरी आइटम्स बरामद

सीबीआई ने पंजाब पुलिस के डीआईजी को 8 लाख रुपए की रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया है। 2009 बैच के आरोपी आईपीएस अधिकारी की वर्तमान में रोपड़ रेंज में तैनाती थी।

2 min read

चंडीगढ़ पंजाब

image

Shaitan Prajapat

Oct 16, 2025

CBI arrests DIG of Punjab Police and private individual in ₹8 lakh bribery case

सीबीआई ने पंजाब पुलिस के डीआईजी को 8 लाख रुपए की रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया (Photo-IANS)

DIG Bribery Charge: पंजाब पुलिस के रोपड़ रेंज के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (DIG) हरचरण सिंह भुल्लर को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत हुई, जिसमें उनके ठिकानों से करीब 5 करोड़ रुपये नकद सहित सोना, महंगी घड़ियां और विदेशी शराब बरामद हुई। 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी भुल्लर पर आरोप है कि उन्होंने एक कारोबारी से FIR रद्द करने के बदले रिश्वत मांगी।

शिकायत और ट्रैप की शुरुआत

CBI को चंडीगढ़ के एक कारोबारी की शिकायत मिली। कारोबारी ने आरोप लगाया कि DIG भुल्लर ने उसके खिलाफ दर्ज FIR को बंद करने, आगे कोई पुलिस एक्शन न लेने और अवैध खनन जैसी गतिविधियों से मासिक कमाई का हिस्सा देने के लिए 8 लाख रुपये की मांग की। शिकायत पर CBI ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज किया। एजेंसी ने वेरिफाइड कॉल रिकॉर्डिंग के जरिए सबूत जुटाए, जिसमें DIG ने पैसे की डिलीवरी कन्फर्म की।

गिरफ्तारी का विवरण

16 अक्टूबर को चंडीगढ़ के सेक्टर-21 में ट्रैप ऑपरेशन चलाया गया। शिकायतकर्ता ने मिडिलमैन (एक निजी व्यक्ति) के माध्यम से 8 लाख रुपये सौंपे। जैसे ही मिडिलमैन ने राशि स्वीकार की, CBI टीम ने दबिश दी। DIG भुल्लर को उनके ऑफिस से ही हिरासत में लिया गया। मिडिलमैन भी गिरफ्तार हुआ, जिसके पास से अतिरिक्त 21 लाख रुपये बरामद हुए। दोनों को रिमांड पर लिया गया है और 17 अक्टूबर को कोर्ट में पेश किया जाएगा।

छापेमारी में बरामदगी

CBI ने DIG के मोहाली, रोपड़ और अन्य ठिकानों पर सर्च वारंट के साथ रेड की। मुख्य बरामदगियां:

— करीब 5 करोड़ रुपये नकद (गिनती जारी, विभिन्न मुद्राओं में बंडल)
— 1.5 किलोग्राम सोना और ज्वेलरी
— 22 महंगी घड़ियां (लग्जरी ब्रांड्स)
— 40 लीटर विदेशी शराब की बोतलें
— मर्सिडीज और ऑडी कारों की चाबियां व लॉकर कुंजियां
— प्रॉपर्टी दस्तावेज और हथियार (डबल बैरल गन, पिस्टल, रिवॉल्वर, एयरगन)

ये संपत्तियां आय से अधिक संपत्ति का संकेत दे रही हैं। CBI ने कहा कि जांच में और खुलासे हो सकते हैं, जिसमें अन्य अधिकारियों की संलिप्तता भी शामिल है।

ये भी पढ़ें

स्कूल-कॉलेजों में RSS की गतिविधियों पर लगेगा बैन, कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला
राष्ट्रीय
ban rss activities in schools and colleges in karnataka syas priyank kharg

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

16 Oct 2025 10:53 pm

Hindi News / National News / पंजाब DIG भ्रष्टाचार कांड: CBI ने रंगे हाथों पकड़ा, 5 करोड़ कैश और लग्जरी आइटम्स बरामद

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

कौन बनेगा बिहार में मुख्यमंत्री? अमित शाह ने कर दिया स्पष्ट

Home Minister Amit Shah
राष्ट्रीय

बिहार चुनाव 2025: पशुपति पारस ने 25 प्रत्याशियों की सूची की जारी, इस सीट से बेटे को दिया टिकट

राष्ट्रीय

स्कूल-कॉलेजों में RSS की गतिविधियों पर लगेगा बैन, कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला

ban rss activities in schools and colleges in karnataka syas priyank kharg
राष्ट्रीय

Bihar Elections: तेजप्रताप ने मधेपुरा में उतारा कैंडिडेट, तेजस्वी के लिए खड़ी की मुश्किलें

राष्ट्रीय

टिकट कटने पर पूर्व विधायक पूनम यादव ने खोला JDU पर मोर्चा, RLJP में हुईं शामिल

Poonam Yadav
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.