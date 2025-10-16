पंजाब DIG भ्रष्टाचार कांड: CBI ने रंगे हाथों पकड़ा, 5 करोड़ कैश और लग्जरी आइटम्स बरामद

CBI को चंडीगढ़ के एक कारोबारी की शिकायत मिली। कारोबारी ने आरोप लगाया कि DIG भुल्लर ने उसके खिलाफ दर्ज FIR को बंद करने, आगे कोई पुलिस एक्शन न लेने और अवैध खनन जैसी गतिविधियों से मासिक कमाई का हिस्सा देने के लिए 8 लाख रुपये की मांग की। शिकायत पर CBI ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज किया। एजेंसी ने वेरिफाइड कॉल रिकॉर्डिंग के जरिए सबूत जुटाए, जिसमें DIG ने पैसे की डिलीवरी कन्फर्म की।