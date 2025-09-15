पंजाब में 22 साल का लड़का 75 करोड़ की हेरोइन के साथ गिरफ्तार, जानें पाकिस्तान से भारत में कैसे पहुंच रहा माल?

पाकिस्तान से भारत के पंजाब में ड्रग्स की तस्करी ड्रोन के माध्यम से भी होती है। पंजाब पुलिस ने कुछ समय पहले एक बड़ा ऑपरेशन चलाकर पाकिस्तान से जुड़े तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था, जिसमें 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया था। इन तस्करों से 1 किलो हेरोइन और 6 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई थी।