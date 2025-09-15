Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

पंजाब में 22 साल का लड़का 75 करोड़ की हेरोइन के साथ गिरफ्तार, जानें पाकिस्तान से भारत में कैसे पहुंच रहा माल?

पंजाब में फिरोजपुर पुलिस ने 22 वर्षीय युवक को 75 करोड़ रुपये की हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। यह खेप पाकिस्तान से आई थी और कपूरथला जेल के एक बड़े ड्रग तस्कर ने इसे मंगवाया था। पुलिस पूरे तस्कर गिरोह का पर्दाफाश करने में जुटी है, जिसमें ड्रोन के जरिए भी तस्करी की जानकारी मिली है।

अमृतसर

Mukul Kumar

Sep 15, 2025

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो- IANS)

पंजाब के फिरोजपुर पुलिस ने एक 22 साल के लड़के को 15 किलोग्राम 775 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है. जिसकी कीमत लगभग 75 करोड़ रुपये बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक, यह हेरोइन पाकिस्तान से तस्करी करके लाई गई थी।

सीआईए स्टाफ ने गुप्त सूचना के आधार पर यह गिरफ्तारी की. जिसमें संकेत मिला था कि सीमा पार से एक बड़ी खेप आई है। आरोपी की पहचान सोनू के रूप में हुई है। उसे अली इलाके में सतलुज नदी के तटबंध से गिरफ्तार किया गया।

बड़े ड्रग तस्कर मंगवाई थी हेरोइन

पुलिस ने बताया कि आरोपी से पूछताछ के दौरान एक बड़ी सीमा पार साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पता चला कि हेरोइन कपूरथला जेल में बंद एक बड़े ड्रग तस्कर ने मंगवाई थी।

हेरोइन भारत में मंगाने के लिए पाकिस्तान में संपर्क किया गया था। पंजाब पुलिस अब जेल में बंद तस्कर को आगे की जांच के लिए प्रोडक्शन वारंट पर लाने की तैयारी कर रही है।

एसएसपी ने क्या कहा?

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भूपिंदर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि फिरोजपुर सीमा पार से सक्रिय ड्रग तस्कर मौजूदा बाढ़ की स्थिति का फायदा उठाकर अत्यधिक सक्रिय हो गए हैं।

एसएसपी ने कहा कि तस्कर आपदा का पूरा फायदा उठा रहे हैं। नदी के जरिए पाकिस्तान से लगातार ड्रग्स आ रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि पिछले 15 दिनों में ही फिरोजपुर इलाके से लगभग 30 किलो हेरोइन बरामद की गई है, जिसके पाकिस्तान से आयातित होने का संदेह है।

पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है ताकि आगे-पीछे के सभी लिंक का पता लगाया जा सके। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि खेप कहां पहुंचाई जानी थी और तस्करों ने सीमा पार कैसे संपर्क बनाए रखा, ताकि पूरी ड्रग चेन को ध्वस्त किया जा सके।

ड्रोन के जरिए भी भारत में पाकिस्तान से पहुंच रहा ड्रग्स

पाकिस्तान से भारत के पंजाब में ड्रग्स की तस्करी ड्रोन के माध्यम से भी होती है। पंजाब पुलिस ने कुछ समय पहले एक बड़ा ऑपरेशन चलाकर पाकिस्तान से जुड़े तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था, जिसमें 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया था। इन तस्करों से 1 किलो हेरोइन और 6 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई थी।

crime news

Published on:

15 Sept 2025 07:49 am

Hindi News / National News / पंजाब में 22 साल का लड़का 75 करोड़ की हेरोइन के साथ गिरफ्तार, जानें पाकिस्तान से भारत में कैसे पहुंच रहा माल?

