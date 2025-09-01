Punjab Flood: पंजाब में बाढ़ के बीच मदद के लिए उठे हाथ, एमी विर्क ने पीड़ित 200 घरों को लिया गोद, गुरु रंधावा-सोनू सूद ने भी आगे आए

पंजाब की इस मुश्किल घड़ी में जहां सरकार और राहत टीमें काम कर रही हैं। वहीं पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने सितारे भी लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं।पंजाब में बाढ़ की गंभीरता को देखते सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने 20 गांवों को गोद लेने की घोषणा की है। वहीं पंजाबी सिंगर एमी विर्क ने 200 घरों को पूरी सहायता प्रदान करने की बात कही है। गुरु रंधावा ने बाढ़ के लिए राहत शिविर लगाए हैं। संजय दत्त और सोनू सूद ने भी अपना समर्थन देने की बात की है। पंजाबी अभिनेता और गायक एमी विर्क (Punjabi Singer Ammy Virk) ने इंस्टाग्राम पर बाढ़ प्रभावितों के लिए एक पोस्ट लिखी और मदद की पेशकश की। उन्होंने 200 घरों को गोद लेने का ऐलान किया है।