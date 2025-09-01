Punjab Flood: पंजाब में बाढ़ के बीच मदद के लिए उठे हाथ, एमी विर्क ने पीड़ित 200 घरों को लिया गोद, गुरु रंधावा-सोनू सूद ने भी आगे आए

Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

Punjab Flood: पंजाब में बाढ़ के बीच मदद के लिए उठे हाथ, एमी विर्क ने पीड़ित 200 घरों को लिया गोद, गुरु रंधावा-सोनू सूद ने भी आगे आए

Flood in Punjab: पंजाब में बाढ़ की गंभीरता को देखते सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने 20 गांवों को गोद लेने की घोषणा की है। वहीं पंजाबी सिंगर एमी विर्क ने 200 घरों को पूरी सहायता प्रदान करने की बात कही है।

चंडीगढ़ पंजाब

Swatantra Mishra

Sep 01, 2025

Punjab Flood
पंजाब में बाढ़ का एक दृश्य। (Photo: IANS)

Punjab Flood News: पंजाब इन दिनों भीषण बाढ़ की मार झेल रहा है। नदियों के उफान और लगातार बारिश ने कई जिलों के हालात बिगाड़ दिए हैं। सैकड़ों गांव पानी में डूब चुके हैं, लोगों के घर उजड़ गए हैं, फसलें तबाह और जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है। बाढ़ के मद्देनजर पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री और बॉलीवुड की हस्तियां मदद के लिए सामने आ रही हैं।

फिल्मी सितारों ने मदद के बढ़ाए हाथ

पंजाब की इस मुश्किल घड़ी में जहां सरकार और राहत टीमें काम कर रही हैं। वहीं पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने सितारे भी लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं।पंजाब में बाढ़ की गंभीरता को देखते सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने 20 गांवों को गोद लेने की घोषणा की है। वहीं पंजाबी सिंगर एमी विर्क ने 200 घरों को पूरी सहायता प्रदान करने की बात कही है। गुरु रंधावा ने बाढ़ के लिए राहत शिविर लगाए हैं। संजय दत्त और सोनू सूद ने भी अपना समर्थन देने की बात की है। पंजाबी अभिनेता और गायक एमी विर्क (Punjabi Singer Ammy Virk) ने इंस्टाग्राम पर बाढ़ प्रभावितों के लिए एक पोस्ट लिखी और मदद की पेशकश की। उन्होंने 200 घरों को गोद लेने का ऐलान किया है।

पंजाब में भयानक बाढ़ ने मचाई तबाही, फसलें बर्बाद, जानवर बहकर पहुंचे पाकिस्तान, अमित शाह ने की सीएम मान से फोन पर बात
राष्ट्रीय
Punjab floods

बाढ़ के चलते स्कूल बंद करने के निर्देश

Punjab School Closes Ordered: पंजाब के जालंधर जिले में भारी बारिश ने हालात को गंभीर कर दिया है। मूसलाधार बारिश के कारण जालंधर के कई इलाकों में जलभराव हो गया है, जिसमें रेलवे स्टेशन, मॉडल टाउन, अर्बन एस्टेट फेस-1 और फेस-2 और किशनपुरा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। बिगड़ती स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने स्कूल बंद करने के निर्देश दिया है और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। सरकार ने स्कूलों को 3 सितंबर तक बंद रखने और प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविर स्थापित करने के आदेश दिए हैं।

बाढ़ से हुई तबाही देखकर दिल दुखता है: एमी विर्क

एमी विर्क ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "पंजाब में बाढ़ से हुई तबाही देखकर दिल दुखता है। अपने लोगों को बिना छत के देखकर मैं पूरी तरह टूट गया हूं। उन्हें राहत देने के लिए एक छोटा सा प्रयास करने जा रहा हूं। हमारी टीम 200 घरों को गोद ले रही है, जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है।"

उन्होंने कहा कि यह सिर्फ आश्रय से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह आशा, सम्मान और फिर से शुरुआत करने की ताकत देने के बारे में है। आइए हम सभी मिलकर जरूरतमंदों की हरसंभव मदद करें।

पंजाबी सिंगर रंधावा भी कर रहे बाढ़ पीड़ितों की मदद

लोकप्रिय पंजाबी सिंगर गुरू रंधावा (Punjabi Singer Guru Randhawa) पहले ही बाढ़ग्रस्त लोगों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, "पंजाब और बाढ़ से प्रभावित सभी राज्यों के लिए प्रार्थना। आइए हम हरसंभव मदद करें। मैं अपने इलाके डेरा बाबा नानक और अपने गांव धारोवाली के पास सहायता शिविर लगा रहा हूं।"

पंजाब के लिए सबकुछ न्योछावर करने को तैयार: सोनू सूद

वहीं बॉलीवुड स्टार सोनू सूद भी मदद के हाथ आगे आए हैं। एक्टर ने इंस्टाग्राम पर लिखा, "मैं पंजाब के साथ हूं। इस विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं है। हम सब मिलकर हर एक व्यक्ति को फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करेंगे। अगर आपको किसी भी तरह की मदद की जरूरत है तो कृपया बेझिझक संदेश भेजें। हम आपकी हरसंभव मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे।"

उन्होंने कहा कि पंजाब मेरी आत्मा है। चाहे सब कुछ चला जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। हम पंजाबी हैं और हम हार नहीं मानते।"

जालंधर में बाढ़ से 8 जिले प्रभावित

जालंधर में दोमोरिया पुल पूरी तरह पानी में डूब चुका है। पंजाब सरकार ने आठ जिलों के बाद अब जालंधर को भी बाढ़ प्रभावित घोषित कर दिया है, जिससे स्थानीय लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने लोगों से शांति बनाए रखने और स्थिति को नियंत्रण में बताने की अपील की है, लेकिन सरकारी बुलेटिन में जालंधर को बाढ़ प्रभावित घोषित किए जाने से लोगों में भय और असमंजस की स्थिति है।

इन जिलों की आबादी भी बाढ़ से काफी प्रभावित

पंजाब के जालंधर, अमृतसर, होशियारपुर, फिरोजपुर, पठानकोट, कपूरथला, मोगा और गुरदासपुर सहित नौ जिले बाढ़ की चपेट में हैं। अमृतसर के अजनाला क्षेत्र का जट्टां गांव रावी नदी में आई बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है, जहां घरों में तीन से साढ़े चार फीट तक पानी भर गया है। जालंधर के शहरी इलाकों में भी सड़कों और घरों में पानी भरने से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।

प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया

भाखड़ा और रणजीत सागर डैम से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण सतलुज, ब्यास, और रावी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें राहत कार्यों में जुटी हैं। जालंधर में बाढ़ नियंत्रण कक्ष (हेल्पलाइन नंबर: 0181-2224417) स्थापित किया गया है।

(स्रोत-आईएएनएस)

Flood Impacts: बाढ़ से सरकारी ‘विकास’ को लगता भारी धक्का, देश का सालाना 5700 करोड़ आर्थिक नुकसान, 1700 लोगों की होती है मौत
Patrika Special News
Floods in India

Updated on:

01 Sept 2025 06:35 pm

Published on:

01 Sept 2025 06:29 pm

Hindi News / National News / Punjab Flood: पंजाब में बाढ़ के बीच मदद के लिए उठे हाथ, एमी विर्क ने पीड़ित 200 घरों को लिया गोद, गुरु रंधावा-सोनू सूद ने भी आगे आए

