राष्ट्रीय

पंजाब में अब 10 लाख तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त! केजरीवाल और मान ने किया वो धमाका, जो 75 साल में नहीं हुआ

आम आदमी पार्टी ने पंजाब में मुफ्त स्वास्थ्य सेवा देने का अपना वादा पूरा किया। 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' (एमएमएसवाई) के तहत राज्य के हर परिवार को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा।

भारत

image

Shaitan Prajapat

Jan 22, 2026

Arvind Kejriwal and Bhagwant Singh Mann

अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान

Mukhmantri Sehat Bima Yojana: पंजाब के हर परिवार को अब 10 लाख रुपए तक का फ्री इलाज मिलेगा। आम आदमी पार्टी (AAP) ने गुरुवार को प्रदेश में मुफ्त स्वास्थ्य सेवा देने का अपना वादा पूरा किया। राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यहां 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' (MMSY) का शुभारंभ किया। इस योजना के लागू होने से अब सबसे महंगे निजी अस्पताल भी गरीबों के लिए खुल गए हैं। यह जन कल्याण सेवाओं के वितरण में एक निर्णायक बदलाव है।

देश का इकलौता राज्य जहाँ सब कुछ है मुफ्त!

आप सरकार के नेतृत्व में पंजाब अब देश का पहला राज्य बन गया है जो मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की गारंटी देता है। वहीं, केजरीवाल ने जोर देकर कहा कि सत्ता के भूखे विपक्षी दल आंतरिक कलह में उलझे हुए हैं और केवल आप ही पंजाब के लिए एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित कर सकती हैं।

केजरीवाल ने बताया ऐतिहासिक दिन

इस अवसर पर केजरीवाल और मुख्यमंत्री मान ने कुछ पात्र लाभार्थियों को मुख्यमंत्री सेहत योजना कार्ड सौंपे। मुख्यमंत्री सेहत योजना के शुभारंभ के अवसर पर केजरीवाल ने कहा कि आज का दिन न केवल पंजाब के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक दिन है। पंजाब में आज जो काम होने जा रहा है, वह शायद 1950 में ही हो जाना चाहिए था।

75 साल में पहली बार हुआ ऐसा

आप सुप्रीमो ने कहा कि पिछले 75 वर्षों में कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन किसी ने भी जनता की सच्ची परवाह नहीं की। बड़े-बड़े वादे किए गए, लेकिन जनता की उपेक्षा की गई। उन्होंने कहा कि एक समय था जब पंजाब भयंकर आतंकवाद से त्रस्त था, और फिर एक ऐसा दौर आया जब नशीली दवाओं का बोलबाला था। लेकिन हर चीज का अपना समय होता है। पंजाब पिछले चार वर्षों से जिस दौर से गुजर रहा है, वह पंजाब और देश के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा।

चुनाव के दौरान किया था वादा

चुनाव के दौरान किए गए वादों का जिक्र करते हुए केजरीवाल ने कहा कि जब वे और मुख्यमंत्री मान चुनाव प्रचार करते थे, तो वे गारंटी देते थे। उस समय वे 'केजरीवाल की गारंटी' की बात करते थे। इनमें से एक स्वास्थ्य गारंटी भी थी, जिसके तहत पंजाब के हर नागरिक को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जाएगी।

4 साल में बनाए 1,000 मोहल्ला क्लीनिक

उन्होंने कहा कि तब लोगों को इस पर विश्वास नहीं हुआ था। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 75 वर्षों में अकाली दल, भाजपा और कांग्रेस की सरकारों ने मिलकर केवल 400 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले, जबकि वर्तमान सरकार ने मात्र चार वर्षों में 1,000 मोहल्ला क्लीनिक बनाए हैं और 500 निर्माणाधीन हैं। इस बीच, मुख्यमंत्री मान ने कहा कि यह योजना गुरुओं की शिक्षाओं से प्रेरित होकर समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए शुरू की गई है।

’41 साल बाद भी पीड़ितों को नहीं मिला न्याय’: सज्जन कुमार के बरी होने पर भड़की बीजेपी
राष्ट्रीय
Sajjan Kumar

Hindi News / National News / पंजाब में अब 10 लाख तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त! केजरीवाल और मान ने किया वो धमाका, जो 75 साल में नहीं हुआ

