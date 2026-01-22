पंजाब में अब 10 लाख तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त! केजरीवाल और मान ने किया वो धमाका, जो 75 साल में नहीं हुआ

आप सुप्रीमो ने कहा कि पिछले 75 वर्षों में कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन किसी ने भी जनता की सच्ची परवाह नहीं की। बड़े-बड़े वादे किए गए, लेकिन जनता की उपेक्षा की गई। उन्होंने कहा कि एक समय था जब पंजाब भयंकर आतंकवाद से त्रस्त था, और फिर एक ऐसा दौर आया जब नशीली दवाओं का बोलबाला था। लेकिन हर चीज का अपना समय होता है। पंजाब पिछले चार वर्षों से जिस दौर से गुजर रहा है, वह पंजाब और देश के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा।