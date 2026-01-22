’41 साल बाद भी पीड़ितों को नहीं मिला न्याय’: सज्जन कुमार के बरी होने पर भड़की बीजेपी

तरुण चुघ ने साफ शब्दों में कहा, जो लोग सिखों के खिलाफ दंगे करते हैं और निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं, उन्हें किसी भी हाल में सजा से नहीं बचने दिया जाएगा। पीड़ित परिवार आज भी इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे हैं और इस तरह के फैसले उनके घावों को फिर से हरा कर देते हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ऐसे लोगों को बचाने की कोशिश की है, जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं। तरुण चुघ ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि कांग्रेस बार-बार ऐसे 'जालिमों' को संरक्षण देने का प्रयास करती रही है, जिससे पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है।