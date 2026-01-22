22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

’41 साल बाद भी पीड़ितों को नहीं मिला न्याय’: सज्जन कुमार के बरी होने पर भड़की बीजेपी

तरुण चुघ ने साफ शब्दों में कहा, जो लोग सिखों के खिलाफ दंगे करते हैं और निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं, उन्हें किसी भी हाल में सजा से नहीं बचने दिया जाएगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Jan 22, 2026

Sajjan Kumar

पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार

1984 Anti-Sikh Riots: 1984 के सिख विरोधी दंगों के एक मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को बरी कर दिया है। इस पर अब राजनीति तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने सज्जन कुमार को बरी किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कोर्ट के इस फैसले को बेहद दुखद और पीड़ादायक बताया। तरुण चुघ ने कहा कि 41 साल बीत जाने के बाद भी अगर ऐसे मामलों में दोषियों को बचाने की कोशिश होती है, तो यह न्याय व्यवस्था के लिए चिंताजनक है।

'41 साल बाद भी पीड़ितों को नहीं मिला न्याय'

तरुण चुघ ने साफ शब्दों में कहा, जो लोग सिखों के खिलाफ दंगे करते हैं और निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं, उन्हें किसी भी हाल में सजा से नहीं बचने दिया जाएगा। पीड़ित परिवार आज भी इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे हैं और इस तरह के फैसले उनके घावों को फिर से हरा कर देते हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ऐसे लोगों को बचाने की कोशिश की है, जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं। तरुण चुघ ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि कांग्रेस बार-बार ऐसे 'जालिमों' को संरक्षण देने का प्रयास करती रही है, जिससे पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है।

घुसपैठियों की पहचान कर देश से भेजे बाहर

वहीं, दूसरी ओर तरुण चुघ ने राजस्थान सरकार के एक फैसले पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने राज्य सरकार के 'जनसांख्यिकीय असंतुलन' से जुड़े निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि देश की जनसंख्या संरचना को संतुलित रखना एक राष्ट्रीय आवश्यकता है। घुसपैठियों की पहचान की जानी चाहिए, उन्हें हटाया जाना चाहिए और जरूरत पड़ने पर देश से बाहर भेजा जाना चाहिए।

'देश के गरीब नागरिकों के अधिकारों का हनन'

तरुण चुघ ने यह भी कहा कि अवैध रूप से देश में रहने वाले लोग देश के गरीब नागरिकों के अधिकारों का हनन करते हैं। उनके अनुसार, सरकार का यह कदम आम लोगों के हितों की रक्षा के लिए जरूरी है और इससे देश की सुरक्षा और सामाजिक संतुलन दोनों मजबूत होंगे।

ये भी पढ़ें

BJP ने चला सबसे बड़ा दांव! चुनाव से पहले ऐलान किया CM फेस, क्या अब ढह जाएगा DMK का किला?
राष्ट्रीय
PM Modi Amit Shah

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

22 Jan 2026 08:32 pm

Hindi News / National News / ’41 साल बाद भी पीड़ितों को नहीं मिला न्याय’: सज्जन कुमार के बरी होने पर भड़की बीजेपी

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.