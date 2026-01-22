BJP ने चला सबसे बड़ा दांव! चुनाव से पहले ऐलान किया CM फेस, क्या अब ढह जाएगा DMK का किला?

पीयूष गोयल ने कहा, पीएम मोदी के मार्गदर्शन में और पलानीस्वामी के नेतृत्व में एनडीए तमिलनाडु में सरकार बनाएगी। डीएमके सरकार भ्रष्ट, कमजोर है और जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। युवा, किसान और महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। अब जनता मजबूत विकल्प चाहती है। उन्होंने डीएमके पर तमिल संस्कृति, महिलाओं की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाया। गोयल ने उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर बयान का जिक्र कर कहा कि ऐसे बयान संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को शोभा नहीं देते। एनडीए का दावा है कि ईपीएस के नेतृत्व में स्थिर और विकास-उन्मुख सरकार बनेगी।