पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट से Lawrence Bishnoi को नहीं मिली कोई राहत, रद्द की याचिका

Punjab-Haryana High Court: पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से गैंगस्टर Lawrence Bishnoi को कोई राहत न देते हुए उसकी याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका के खारिज होने के बाद अब पंजाब पुलिस के लिए लॉरेंस बिश्नोई को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर सकेगी।

पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने आज गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने सुरक्षा की गुहार की थी। इस मामले की सुनवाई जस्टिस सरुएशवर ठाकुर की कोर्ट ने की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जब लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ पंजाब पुलिस द्वारा कोई मामला दर्ज ही नहीं किया गया है तो ऐसे में सुरक्षा की मांग का तो कोई सवाल ही नहीं बनता।

