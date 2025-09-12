नवरात्रि से पहले आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम, भारत-पाक बार्डर पर हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद

नवरात्रि का त्योहार 22 सितंबर सोमवार से शुरू होने जा रहा है। नौ दिनों तक चलने वाले इस पर्व को देशभर में धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि के त्योहार के रंग में भंग डालने के लिए आतंकवादी नाकाम साजिश रच रहे है। भारतीय जवान हर बार की तरह इस बार भी इस त्योहार से पहले आतंकियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। खुफिया जानकारी पर आधारित समन्वय और संचालन कुशलता का अद्भुत उदाहरण पेश करते हुए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और पंजाब पुलिस ने एक संयुक्त अभियान चलाया और 16 पिस्तौलों सहित हथियारों और गोला-बारूद का एक बड़ा जखीरा बरामद किया और दो तस्करों को गिरफ्तार किया। सीमा सुरक्षा बल ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
पुलिस के अनुसार, यह बरामदगी हाल के दिनों में पिस्तौलों की सबसे बड़ी बरामदगी के कुछ ही घंटों बाद हुई है। इस मामले में दो तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 27 पिस्तौलों और गोला-बारूद सहित हथियारों का एक बड़ा जखीरा जब्त किया गया था। दोनों बरामदगी फाजिल्का सेक्टर से की गई है।
यह ताजा बरामदगी बीएसएफ की खुफिया शाखा ने फाजिल्का की अपराध जांच एजेंसी (सीआईए) के साथ मिलकर थेह कलंदर गांव में की। रणनीतिक रूप से चलाए गए इस अभियान के दौरान 16 पिस्तौल, 38 मैगज़ीन, 1,847 कारतूस और एक मोटरसाइकिल जब्त की गई, साथ ही दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया।
इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए बीएसएफ ने बताया कि यह अभियान बीएसएफ की खुफिया शाखा को मिली एक खुफिया सूचना के बाद शुरू किया गया था, जिसमें फाजिल्का के सीमावर्ती इलाके में तस्करी की आशंका जताई गई थी। इस महत्वपूर्ण अभियान ने पाकिस्तान की बड़ी नार्को-आतंकवादी साजिश को नाकाम कर दिया और इस तरह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक संभावित खतरे को प्रभावी ढंग से ध्वस्त कर दिया।
इससे पहले, महार खिवा मानसा गाँव के पास बीएसएफ और पुलिस ने एक संयुक्त रणनीतिक घात लगाया था। कई घंटों के धैर्यपूर्ण इंतजार के बाद, घात लगाने वाली टीम ने तड़के संदिग्ध गतिविधि देखी और एक अपराधी को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया, और उसके पास से एक बड़े बोरे में से 27 पिस्तौल, 54 मैगजीन और 470 कारतूस बरामद किए। बीएसएफ ने कहा कि आरोपी से लगातार पूछताछ के बाद, टीम उसी गाँव से उसके साथी को पकड़ने में सफल रही। आरोपी क्रमशः तेजा रोहेला और महार जमशेर गाँव के निवासी हैं।