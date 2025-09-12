नवरात्रि से पहले आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम, भारत-पाक बार्डर पर हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद

नवरात्रि का त्योहार 22 सितंबर सोमवार से शुरू होने जा रहा है। नौ दिनों तक चलने वाले इस पर्व को देशभर में धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि के त्योहार के रंग में भंग डालने के लिए आतंकवादी नाकाम साजिश रच रहे है। भारतीय जवान हर बार की तरह इस बार भी इस त्योहार से पहले आतंकियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। खुफिया जानकारी पर आधारित समन्वय और संचालन कुशलता का अद्भुत उदाहरण पेश करते हुए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और पंजाब पुलिस ने एक संयुक्त अभियान चलाया और 16 पिस्तौलों सहित हथियारों और गोला-बारूद का एक बड़ा जखीरा बरामद किया और दो तस्करों को गिरफ्तार किया। सीमा सुरक्षा बल ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।