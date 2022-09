Punjab News: पूर्व CM प्रकाश सिंह बादल अस्पताल में भर्ती, 5 बार पंजबा के रह चुके है मुख्यमंत्री

पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल की अचानक तबियत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार उन्हें रूटीन चैकअप के कारण भी अस्पताल ले जाया गया है लेकिन दूसरी तरफ बताया जा रहा कि उन्हें 2 दिन से बुखार था जिसके चलते अस्पताल भर्ती करवाया गया है।

Former CM Prakash Singh Badal hospitalized to PGI Chandigarh due to mild fever for the last two-three days