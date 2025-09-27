Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पंजाब पुलिस को मिली बड़ी सफलता, UAE से वांछित आतंकी परमिंदर भारत प्रत्यर्पित

Punjab Police: पंजाब पुलिस ने अबू धाबी (यूएई) से बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) मॉड्यूल के वांछित आतंकी परमिंदर सिंह उर्फ पिंडी को भारत प्रत्यर्पित कराया है।

2 min read

भारत

image

Shaitan Prajapat

Sep 27, 2025

wanted terrorist Parminder extradited from UAE to India

यूएई से वांछित आतंकी परमिंदर भारत प्रत्यर्पित

Punjab Police: पंजाब पुलिस ने एक ऐतिहासिक अभियान चलाकर अबू धाबी (यूएई) से बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के वांछित आतंकी परमिंदर सिंह उर्फ पिंडी को भारत प्रत्यर्पित कर लिया। यह कार्रवाई केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), विदेश मंत्रालय (एमईए) और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के समन्वय से संभव हुई। डीजीपी गौरव यादव ने शनिवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। पिंडी को 24 सितंबर को पंजाब पुलिस की चार सदस्यीय टीम ने यूएई पहुंचकर प्रत्यर्पित किया और भारत लाकर न्याय के कठघरे में खड़ा कर दिया।

रिंदा-हैप्पी पासिया का करीबी, अपराधों का सिलसिला

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि पिंडी कुख्यात आतंकी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा और गैंगस्टर हैप्पी पासिया का करीबी सहयोगी है। बटाला-गुरदासपुर क्षेत्र का निवासी पिंडी पेट्रोल बम हमलों, हिंसक घटनाओं और जबरन वसूली जैसे जघन्य अपराधों में लिप्त रहा। वह सोशल मीडिया के जरिए आतंकी गतिविधियों का वित्तपोषण और समन्वय करता था। 2023 में उसने शराब दुकानों पर हमले कराए, जिसके बाद उसके पांच सहयोगी गिरफ्तार हुए। भारत भागने के बाद वह लगभग एक साल फरार रहा। बटाला पुलिस के अनुरोध पर सीबीआई ने जून 2025 में इंटरपोल के माध्यम से उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराया, जिसके आधार पर यूएई में उसका पता लगाया गया।

नेटवर्क की कड़ी टूटी, कानून के लंबे हाथों का संदेश

एसएसपी बटाला सुहैल कासिम मीर ने कहा कि पिंडी की गिरफ्तारी से अंतरराष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क की एक महत्वपूर्ण कड़ी टूट गई है। यह कार्रवाई दर्शाती है कि कानून के हाथ किसी भी सीमा तक पहुंच सकते हैं। डीजीपी यादव ने इसे आतंकवाद और संगठित अपराध के खिलाफ पंजाब पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा, यह प्रत्यर्पण हमारी उन्नत जांच क्षमता और वैश्विक पहुंच को रेखांकित करता है। पिंडी पर एक्सटॉर्शन, यूएपीए, हत्या के प्रयास और आपराधिक धमकी जैसे मामलों में केस दर्ज हैं।

डीजीपी का एक्स पोस्ट, केंद्रीय एजेंसियों को धन्यवाद

डीजीपी गौरव यादव ने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर की: एक ऐतिहासिक अभियान में पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के समन्वय से बीकेआई आतंकी परमिंदर सिंह उर्फ पिंडी को अबू धाबी से प्रत्यर्पित किया। वह रिंदा और हैप्पी पासिया का करीबी है और बटाला-गुरदासपुर में पेट्रोल बम हमलों, हिंसा व वसूली में शामिल रहा। पोस्ट में लिखा, न्याय बनाए रखने और राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करने के इस संयुक्त प्रयास में एमईए, केंद्रीय एजेंसियों और यूएई सरकार के अमूल्य सहयोग के लिए आभारी हैं। पोस्ट के साथ पिंडी की कस्टडी वाली फोटो भी साझा की गई।

ये भी पढ़ें

‘बिहारवासियों को 4 दिवाली मनानी है’: अमित शाह ने अररिया में ऐसा क्यो कहा
राष्ट्रीय

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

27 Sept 2025 10:31 pm

Hindi News / National News / पंजाब पुलिस को मिली बड़ी सफलता, UAE से वांछित आतंकी परमिंदर भारत प्रत्यर्पित

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

करूर चुनावी रैली में भगदड़: 36 की मौत, PM मोदी और राष्ट्रपति ने जताया शोक

Vijay Karur Rally Stampede
राष्ट्रीय

हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल ने किया महिला का पीछा, इंस्टा पर मैसेज देखकर घबराई इन्फ्लुएंसर

woman influencer harassment
राष्ट्रीय

IMD Alert: अगले 4 दिन इन जगहों पर होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

heavy rain
राष्ट्रीय

Alvish Yadav: Video: यूट्यूबर एल्विश यादव और अंजलि अरोरा का अंबिकापुर में विरोध, हिंदू संगठन के युवाओं ने रोकी कार, डांडिया कार्यक्रम रद्द

Alvish Yadav protest
अंबिकापुर

भारतीय सेना क्यों खरीद रही है ‘अनंत शस्त्र’ एयर मिसाइल सिस्टम? क्या यह पाकिस्तान-चीन सीमा सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा हथियार होगा ?

Indian Army Anant Shastra missile system
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.