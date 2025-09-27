पंजाब पुलिस को मिली बड़ी सफलता, UAE से वांछित आतंकी परमिंदर भारत प्रत्यर्पित

यूएई से वांछित आतंकी परमिंदर भारत प्रत्यर्पित
Punjab Police: पंजाब पुलिस ने एक ऐतिहासिक अभियान चलाकर अबू धाबी (यूएई) से बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के वांछित आतंकी परमिंदर सिंह उर्फ पिंडी को भारत प्रत्यर्पित कर लिया। यह कार्रवाई केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), विदेश मंत्रालय (एमईए) और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के समन्वय से संभव हुई। डीजीपी गौरव यादव ने शनिवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। पिंडी को 24 सितंबर को पंजाब पुलिस की चार सदस्यीय टीम ने यूएई पहुंचकर प्रत्यर्पित किया और भारत लाकर न्याय के कठघरे में खड़ा कर दिया।
डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि पिंडी कुख्यात आतंकी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा और गैंगस्टर हैप्पी पासिया का करीबी सहयोगी है। बटाला-गुरदासपुर क्षेत्र का निवासी पिंडी पेट्रोल बम हमलों, हिंसक घटनाओं और जबरन वसूली जैसे जघन्य अपराधों में लिप्त रहा। वह सोशल मीडिया के जरिए आतंकी गतिविधियों का वित्तपोषण और समन्वय करता था। 2023 में उसने शराब दुकानों पर हमले कराए, जिसके बाद उसके पांच सहयोगी गिरफ्तार हुए। भारत भागने के बाद वह लगभग एक साल फरार रहा। बटाला पुलिस के अनुरोध पर सीबीआई ने जून 2025 में इंटरपोल के माध्यम से उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराया, जिसके आधार पर यूएई में उसका पता लगाया गया।
एसएसपी बटाला सुहैल कासिम मीर ने कहा कि पिंडी की गिरफ्तारी से अंतरराष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क की एक महत्वपूर्ण कड़ी टूट गई है। यह कार्रवाई दर्शाती है कि कानून के हाथ किसी भी सीमा तक पहुंच सकते हैं। डीजीपी यादव ने इसे आतंकवाद और संगठित अपराध के खिलाफ पंजाब पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा, यह प्रत्यर्पण हमारी उन्नत जांच क्षमता और वैश्विक पहुंच को रेखांकित करता है। पिंडी पर एक्सटॉर्शन, यूएपीए, हत्या के प्रयास और आपराधिक धमकी जैसे मामलों में केस दर्ज हैं।
डीजीपी गौरव यादव ने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर की: एक ऐतिहासिक अभियान में पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के समन्वय से बीकेआई आतंकी परमिंदर सिंह उर्फ पिंडी को अबू धाबी से प्रत्यर्पित किया। वह रिंदा और हैप्पी पासिया का करीबी है और बटाला-गुरदासपुर में पेट्रोल बम हमलों, हिंसा व वसूली में शामिल रहा। पोस्ट में लिखा, न्याय बनाए रखने और राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करने के इस संयुक्त प्रयास में एमईए, केंद्रीय एजेंसियों और यूएई सरकार के अमूल्य सहयोग के लिए आभारी हैं। पोस्ट के साथ पिंडी की कस्टडी वाली फोटो भी साझा की गई।
