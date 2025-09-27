पंजाब पुलिस को मिली बड़ी सफलता, UAE से वांछित आतंकी परमिंदर भारत प्रत्यर्पित

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि पिंडी कुख्यात आतंकी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा और गैंगस्टर हैप्पी पासिया का करीबी सहयोगी है। बटाला-गुरदासपुर क्षेत्र का निवासी पिंडी पेट्रोल बम हमलों, हिंसक घटनाओं और जबरन वसूली जैसे जघन्य अपराधों में लिप्त रहा। वह सोशल मीडिया के जरिए आतंकी गतिविधियों का वित्तपोषण और समन्वय करता था। 2023 में उसने शराब दुकानों पर हमले कराए, जिसके बाद उसके पांच सहयोगी गिरफ्तार हुए। भारत भागने के बाद वह लगभग एक साल फरार रहा। बटाला पुलिस के अनुरोध पर सीबीआई ने जून 2025 में इंटरपोल के माध्यम से उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराया, जिसके आधार पर यूएई में उसका पता लगाया गया।