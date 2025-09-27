‘बिहारवासियों को 4 दिवाली मनानी है’: अमित शाह ने अररिया में ऐसा क्यो कहा

अमित शाह ने यूपीए के शासनकाल की आलोचना करते हुए कहा कि उनके समय में राम मंदिर निर्माण में देरी हुई। उन्होंने कहा, 550 साल तक रामलला तंबू में रहे, लेकिन मोदी सरकार ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनवाया, और जल्द ही वहां ध्वजा भी लहराएगी। शाह ने मोदी सरकार की अन्य उपलब्धियों का भी जिक्र किया, जिनमें धारा 370 हटाना, तीन तलाक समाप्त करना, और नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के जरिए हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देना शामिल है।