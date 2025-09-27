Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘बिहारवासियों को 4 दिवाली मनानी है’: अमित शाह ने अररिया में ऐसा क्यो कहा

Bihar Assembly Elections: अररिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से दिवाली के दौरान 'स्वदेशी' उत्पाद खरीदने का आग्रह किया।

पटना

Shaitan Prajapat

Sep 27, 2025

amit shah in bihar
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Photo-ANI)

Amit Shah in Araria : बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले प्रदेश में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। शनिवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अररिया में एक विशाल जनसभा को संबोधित कर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के चुनावी अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने 'जय श्रीराम' के नारे लगवाए और बिहारवासियों को इस बार चार दीपावली मनाने का संदेश दिया।

घुसपैठियों पर सियासी वार

अमित शाह ने विपक्षी नेताओं राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये दोनों नेता घुसपैठियों को संरक्षण देना चाहते हैं, जबकि बीजेपी का संकल्प है कि चुन-चुनकर एक-एक घुसपैठिए को देश से बाहर किया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि बीजेपी बिहार सहित पूरे देश में घुसपैठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।

राम मंदिर और मोदी सरकार की उपलब्धियां

अमित शाह ने यूपीए के शासनकाल की आलोचना करते हुए कहा कि उनके समय में राम मंदिर निर्माण में देरी हुई। उन्होंने कहा, 550 साल तक रामलला तंबू में रहे, लेकिन मोदी सरकार ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनवाया, और जल्द ही वहां ध्वजा भी लहराएगी। शाह ने मोदी सरकार की अन्य उपलब्धियों का भी जिक्र किया, जिनमें धारा 370 हटाना, तीन तलाक समाप्त करना, और नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के जरिए हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देना शामिल है।

चार दीपावली का संदेश

केंद्रीय गृहमंत्री ने बिहारवासियों को चार दीपावली मनाने का आह्वान किया। पहली दीपावली प्रभु श्रीराम के अयोध्या लौटने की, दूसरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 75 लाख जीविका दीदियों के खाते में 10,000 रुपये भेजने की, तीसरी जीएसटी में 395 से ज्यादा वस्तुओं के दाम कम करने या शून्य करने की और चौथी एनडीए-बीजेपी की सरकार 160 से ज्यादा सीटों के साथ बनाने की। उन्होंने लोगों से स्वदेशी सामान खरीदने की अपील भी की।

बिहार के लिए मोदी सरकार का योगदान

शाह ने विकास के आंकड़े पेश करते हुए कहा कि यूपीए की मनमोहन सरकार ने 10 साल में बिहार को केवल 2.80 लाख करोड़ रुपये दिए, जबकि मोदी सरकार ने 2014 से 2025 तक 16 लाख करोड़ रुपये का योगदान दिया है। उन्होंने दावा किया कि यह राशि बिहार के विकास को नई गति दे रही है।

विपक्ष पर निशाना

शाह ने लालू प्रसाद और राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विपक्ष का विकास से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने बिहार की जनता से अपील की कि वे एनडीए को भारी बहुमत देकर राज्य में विकास और सुशासन को मजबूत करें।

ये भी पढ़ें

सोशल मीडिया पर धर्म को लेकर विवादित बयान देना पड़ा महंगा, आरोपी को भेजा जेल
राष्ट्रीय

खबर शेयर करें:

Updated on:

27 Sept 2025 05:53 pm

Published on:

27 Sept 2025 05:44 pm

Hindi News / National News / ‘बिहारवासियों को 4 दिवाली मनानी है’: अमित शाह ने अररिया में ऐसा क्यो कहा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.