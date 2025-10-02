पाक लिंक्ड तस्करी गैंग का भंडाफोड़: 12 पिस्तौल और हेरोइन की खेप बरामद, 5 गिरफ्तार

अमृतसर में 12 पिस्तौल और 1.5 किलो ड्रग्स जब्त (Photo-IANS)
दिपावली से पहले पंजाब पुलिस ने सीमा पार से हथियार और नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले पाकिस्तान से जुड़े एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। इस ऑपरेशन में पुलिस ने 1.5 किलोग्राम हेरोइन और 12 अत्याधुनिक .30 बोर पिस्तौल बरामद की हैं। पांच तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारतीय जवान हर बार उसको मुंहतोड़ जवाब देता है, इसके बाद भी वह सुधरने का नाम नहीं ले रहा है।
पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार किए गए तस्करों में तरनतारन के मारी मेघा गांव के जोबन सिंह (22), करणदीप सिंह (19), अजयपाल सिंह (18), अमृतसर के रानिया गांव के जशनप्रीत सिंह (18) और एक 16 वर्षीय नाबालिग शामिल हैं। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ कि जोबन सिंह और जशनप्रीत सिंह पाकिस्तान स्थित तस्करों के साथ सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में थे। वे ड्रोन के माध्यम से हथियार और नशीले पदार्थों की खेप मंगवाने और वितरित करने में शामिल थे।
डीजीपी यादव ने बताया कि यह तस्करी नेटवर्क पंजाब में अंतर-गिरोह प्रतिद्वंद्विता को बढ़ाने के लिए हथियारों की आपूर्ति कर रहा था। तस्करों का मकसद क्षेत्र में अस्थिरता फैलाना था। पुलिस इस नेटवर्क की पूरी सांठगांठ का पता लगाने के लिए गहन जांच कर रही है।
पुलिस आयुक्त (सीपी) अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि हकीमा क्षेत्र में एक जांच चौकी के दौरान पुलिस ने जोबन सिंह, करणदीप सिंह और अजयपाल सिंह को पकड़ा। उनके पास से पांच .30 बोर पिस्तौल बरामद की गईं। जोबन सिंह के खुलासे के आधार पर, जशनप्रीत सिंह और नाबालिग को सात और पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में जोबन ने 1.5 किलो हेरोइन की जानकारी दी, जिसे उसके बताए स्थान से बरामद किया गया।
इस मामले में 28 सितंबर को अमृतसर के गेट हकीमा थाने में आर्म्स एक्ट की धारा 25 और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट की धारा 21-सी व 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि आगे की जांच से तस्करी नेटवर्क के और बड़े खुलासे हो सकते हैं।
यह ऑपरेशन पंजाब पुलिस की सीमा पार तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हिस्सा है। ड्रोन के जरिए होने वाली तस्करी पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने अपनी निगरानी और खुफिया तंत्र को और मजबूत किया है।
