पाक लिंक्ड तस्करी गैंग का भंडाफोड़: 12 पिस्तौल और हेरोइन की खेप बरामद, 5 गिरफ्तार

दिपावली से पहले पंजाब पुलिस ने सीमा पार से हथियार और नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले पाकिस्तान से जुड़े एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। इस ऑपरेशन में पुलिस ने 1.5 किलोग्राम हेरोइन और 12 अत्याधुनिक .30 बोर पिस्तौल बरामद की हैं। पांच तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारतीय जवान हर बार उसको मुंहतोड़ जवाब देता है, इसके बाद भी वह सुधरने का नाम नहीं ले रहा है।