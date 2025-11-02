Punjab Politics: पंजाब में अखबारों की सप्लाई को पुलिस ने क्यों रोका? खड़ा हुआ राजनीतिक विवाद

अखबारों की गाड़ियों की चेकिंग को लेकर प्रेस क्लब चंडीगढ़ ने भी बयान जारी किया है। प्रेस क्लब ने कहा- वह पंजाब के विभिन्न जिलों में समाचार पत्र ले जा रहे वाहनों को रोकने की पुलिस कार्रवाई की कड़ी निंदा करता है। पत्रकारों के संगठन के रूप में काम करने वाली सीपीसी ने आरोप लगाया कि कई मामलों में समाचार पत्र वितरण वाहनों को कथित तौर पर पुलिस थानों में ले जाया गया, जिससे वितरण कर्मचारियों को अनावश्यक रूप से परेशान किया गया और वितरण में देरी हुई।