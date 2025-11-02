Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

अंतरिक्ष से दुश्मनों पर रहेगी नजर, इसरो ने लॉन्च किया ‘बाहुबली’ सैटेलाइट; जानें कैसे करेगा काम

ISRO Launches 'Bahubali' Rocket: इसरो ने अपने सबसे भारी संचार उपग्रह सीएमएस-03 को एलवीएम3-एम5 रॉकेट के के माध्यम से श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Nov 02, 2025

ISRO Launches 'Bahubali' Rocket

इसरो ने बाहुबली रॉके लॉन्च किया। (फोटो: IANS)

ISRO Launches 'Bahubali' Rocket: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ( ISRO) ने रविवार को अपने सबसे भारी संचार उपग्रह, सीएमएस-03 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। यह उपग्रह एलवीएम3-एम5 रॉकेट (ISRO Launches 'Bahubali' Rocket) के माध्यम से श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (Satish Dhawan Space Center) से लॉन्च किया गया। इस उपग्रह का वजन लगभग 4,410 किलोग्राम है, और यह भू-समकालिक स्थानांतरण कक्षा (GTO) में स्थापित किया गया है। ध्यान रहे कि एलवीएम 3 ( LMV 3) रॉकेट को 'बाहुबली' के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह भारी वजन के उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने की क्षमता रखता है। एलवीएम 3 रॉकेट की तीन चरणीय संरचना में दो ठोस रॉकेट बूस्टर S-200, एक L 110 और एक क्रायोजेनिक चरण C-25 शामिल हैं। यह रॉकेट इसरो को 4,000 किलोग्राम से अधिक वजन वाले उपग्रहों को जीटीओ तक भेजने में सक्षम बनाता है, जिससे भारत को विदेशी देशों से उपग्रह प्रक्षेपण सेवाएं प्राप्त करने पर निर्भरता कम होती है। गौरतलब है कि इस रॉकेट के पिछले सफल मिशन में चंद्रयान-3 का प्रक्षेपण शामिल था, जिससे भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश बना।

क्या है सीएमएस-03 उपग्रह का महत्व ?

सीएमएस-03 एक मल्टी-बैंड संचार उपग्रह है, जिसे भारत की संचार अवसंरचना बेहतर बनाने के लिए भेजा गया है। यह उपग्रह कई सेवाओं के लिए किफायती और प्रभावी तरीके से जीटीओ में स्थित होगा, जिससे भारत की दूरसंचार और संचार सेवाओं में सुधार होगा। इसका उद्देश्य न केवल देश के दूरसंचार नेटवर्क सुदृढ़ करना है, बल्कि संचार सेवाओं की गुणवत्ता और विस्तार को बढ़ावा देना भी है।

इसरो के प्रमुख रॉकेट और उपग्रह लॉन्च

रॉकेट लॉन्च (सभी रॉकेट)

रॉकेट का नामलॉन्च वर्षकुल लॉन्चमुख्य उपग्रह/मिशन
PSLV (पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल)1993–वर्तमान55+चंद्रयान-1, मंगलयान (Mangalyaan), सेंटिनल-1
GSLV (जीयोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल)2001–वर्तमान15+GSAT श्रृंखला, चंद्रयान-2, जीसैट उपग्रह
GSLV Mk III (जीएसएलवी मार्क 3)2014–वर्तमान3+चंद्रयान-3, जीएसएटी-19
SSLV (स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल)2022–वर्तमान1+EOS-01
LVM (सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल)1980–20006+SLV-3, छोटे उपग्रह

इसरो केउपग्रह लॉन्च (सभी उपग्रह)

उपग्रह का नामलॉन्च वर्षकुल लॉन्चमुख्य उपग्रह/मिशन
GSAT श्रृंखला (जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट)2001–वर्तमान30+संचार, मौसम, और अनुसंधान उपग्रह
Cartosat श्रृंखला (कार्टोसैट)2005–वर्तमान6+पृथ्वी का मानचित्रण और निगरानी
RISAT श्रृंखला (राडार इमेजिंग सैटेलाइट)2009–वर्तमान4+रडार इमेजिंग, मौसम और सुरक्षा
Mangalyaan (मंगलयान)20131मंगल ग्रह पर भारत का पहला मिशन
Chandrayaan श्रृंखला (चंद्रयान)2008–वर्तमान2चंद्रयान-1, चंद्रयान-2

इसरो के कई मिशन ऐतिहासिक रहे

इसरो ने अब तक 400+ उपग्रह और 70+ रॉकेट लॉन्च किए हैं। इनमें से कई मिशन ऐतिहासिक रहे हैं, जैसे चंद्रयान-1, मंगलयान और चंद्रयान-3, जिन्होंने भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। प्रमुख रॉकेट PSLV (पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल), GSLV (जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल), और GSLV Mk III हैं, जबकि प्रमुख उपग्रहों में GSAT (संचार उपग्रह), Cartosat (मानचित्रण उपग्रह), RISAT (रडार इमेजिंग उपग्रह), मंगलयान (मंगल ग्रह पर भारत का पहला मिशन), और चंद्रयान (चंद्रमा पर भारत का मिशन) शामिल हैं। इनके लॉन्च होने से इसरो ने भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में अग्रणी बना दिया है।

प्रक्षेपण की प्रक्रिया: सभी टीमों की मेहनत का परिणाम

बहरहाल बाहुबली' सैटेलाइट के प्रक्षेपण से पहले, इसरो के प्रमुखों ने सभी टीमों की कड़ी मेहनत की सराहना की और इस मिशन की सफलता का जश्न मनाया। प्रक्षेपण के दौरान, क्रायोजेनिक चरण भी सफलतापूर्वक पूरा किया गया, और उपग्रह को उसके निर्धारित स्थान से अलग कर दिया गया। इस सफलता ने इसरो को वैश्विक अंतरिक्ष परिदृश्य में एक और महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन

नेशनल एरोनोटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा)

स्पेस न्यूज

Updated on:

02 Nov 2025 07:37 pm

Published on:

02 Nov 2025 06:47 pm

Hindi News / National News / अंतरिक्ष से दुश्मनों पर रहेगी नजर, इसरो ने लॉन्च किया ‘बाहुबली’ सैटेलाइट; जानें कैसे करेगा काम

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

मोकामा हत्याकांड: अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, अब जेल से लड़ेंगे चुनाव

अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
राष्ट्रीय

चुनाव के बीच पवन-खेसारी आमने सामने, निरहुआ-रवि किशन के बाद पावर स्टार ने दिया करारा जवाब

खेसारी लाल यादव पर पवन सिंह का बड़ा बयान
राष्ट्रीय

Bihar Chunav: ‘RJD ने कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रखकर…’, आरा में पीएम मोदी ने तेजस्वी-लालू को जमकर घेरा

राष्ट्रीय

Bihar Election 2025: हिंसा की कोई गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी…मोकामा हत्याकांड पर बोले ज्ञानेश कुमार

राष्ट्रीय

’25 लोगों को डिप्टी CM बनाने का वादा किया है, उन्हें…’, तेजस्वी को लेकर क्या बोले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस?

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.