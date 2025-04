इंस्टा क्वीन कांस्टेबल अमनदीप कौर कौन? वर्दी की आड़ में Drug तस्करी कर पूरे किए Thar-Audi जैसी कार के शौक

#BigBreaking *VIDEO BYTE* of IGP Headquarters Dr Sukhchain Singh Gill, IPS



Lady constable Amandeep Kaur 621/MNS dismissed from service for involvement in drugs case.#Punjabdrugs #policedrugs #Punjabpolicedrugs #nashedipoliceconstable #drugdealerpoliceconstable pic.twitter.com/v0EKbkgSts