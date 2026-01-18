CM की कार्रवाई के बाद AAP के विधायक ने इस पद से दिया इस्तीफा, कैबिनेट रैंक छोड़ा

विधायक सुखविंदर सिंह ने कहा कि उन्हें राजा साहिब में पुलिस कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति है। उन्होंने आगे कहा कि वे इस धार्मिक स्थल की गरिमा की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जो सभी धर्मों के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि भगवंत मान की टिप्पणियों से उनकी और राजा साहिब में आस्था रखने वाले लाखों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। भगवंत मान ने दावा किया था कि राजा साहिब में सिख मर्यादा का पालन नहीं किया जाता है।