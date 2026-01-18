CM की कार्रवाई के बाद AAP के विधायक ने इस पद से दिया इस्तीफा, कैबिनेट रैंक छोड़ा

बंगा से आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक सुखविंदर सुखी ने बंगा स्थित धार्मिक स्थल की पुलिस तलाशी और मुख्यमंत्री भगवंत मान की टिप्पणियों के विरोध में पंजाब राज्य वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। सुखी, जो पहले शिरोमणि अकाली दल के विधायक थे, AAP में शामिल हो गए थे। उन्हें कैबिनेट रैंक दिया गया था।
बता दें कि डॉ सुखी ने रविवार को फेसबुक पर वीडियो संदेश जारी कर इस्तीफे की घोषणा की। उन्होंने कहा कि गुरुद्वारे की पवित्रता (मर्यादा) को लेकर वे मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सच्चाई बताने का प्रयास करेंगे।
उन्होंने कहा, “मैं यहां रोज आता हूं। यह जगह मेरे लिए राजनीति नहीं है। मैं CONWARE चेयरमैन और कैबिनेट रैंक से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मुझे मुख्यमंत्री और AAP नेतृत्व को इस स्थान की सच्चाई बताने की शक्ति दें।”
विधायक सुखविंदर सिंह ने कहा कि उन्हें राजा साहिब में पुलिस कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति है। उन्होंने आगे कहा कि वे इस धार्मिक स्थल की गरिमा की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जो सभी धर्मों के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि भगवंत मान की टिप्पणियों से उनकी और राजा साहिब में आस्था रखने वाले लाखों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। भगवंत मान ने दावा किया था कि राजा साहिब में सिख मर्यादा का पालन नहीं किया जाता है।
बता दें कि इससे पहले बुधवार को माघी सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा था कि SIT जांच में गुरुद्वारे से 169 सरूप बरामद हुए हैं। इनमें से 79 सरूप 2012 से पहले प्रकाशित थे, इसलिए वे 2014 से 2019 के बीच लापता हुए 328 सरूपों की श्रेणी में नहीं आते। मान के अनुसार, 107 सरूप SGPC द्वारा और 62 निजी प्रिंटर्स द्वारा छापे गए थे।
बंगा से विधायक डॉ. सुखी 2022 में शिरोमणि अकाली दल (SAD) के टिकट पर चुने गए थे और अगस्त 2024 में AAP में शामिल हुए थे। उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री से अलग रुख अपनाया था। फेसबुक पोस्ट में उन्होंने कहा था कि गुरुद्वारे में मर्यादा का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और इस पवित्र स्थान को विवाद में नहीं घसीटा जाना चाहिए।
