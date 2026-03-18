फेमस सिंगर गिप्पी ग्रेवाल को जान से मारने की धमकी, वायरल ऑडियो से मचा हड़कंप

गिप्पी ग्रेवाल को दी जान से मारने की धमकी (Patrika Graphic)
पंजाबी इंडस्ट्री के फेमस सिंगर और एक्टर गिप्पी ग्रेवाल को कथित रूप से गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने जान से मारने की धमकी दी है। मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई, जिसमें धमकी देने वाले की आवाज सुनाई दे रही है। हालांकि इस ऑडियो की जांच में अभी तक अधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन वायरल रिकॉर्डिंग में फोन करने वाला व्यक्ति खुद को गोल्डी बराड़ बता रहा है और गिप्पी ग्रेवाल को चेतावनी दे रहा है।
खबर आगे अपडेट की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग