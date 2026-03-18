18 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

फेमस सिंगर गिप्पी ग्रेवाल को जान से मारने की धमकी, वायरल ऑडियो से मचा हड़कंप

पंजाबी इंडस्ट्री के फेमस सिंगर और एक्टर गिप्पी ग्रेवाल को कथित रूप से गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने जान से मारने की धमकी दी है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Mar 18, 2026

गिप्पी ग्रेवाल को दी जान से मारने की धमकी (Patrika Graphic)

पंजाबी इंडस्ट्री के फेमस सिंगर और एक्टर गिप्पी ग्रेवाल को कथित रूप से गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने जान से मारने की धमकी दी है। मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई, जिसमें धमकी देने वाले की आवाज सुनाई दे रही है। हालांकि इस ऑडियो की जांच में अभी तक अधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन वायरल रिकॉर्डिंग में फोन करने वाला व्यक्ति खुद को गोल्डी बराड़ बता रहा है और गिप्पी ग्रेवाल को चेतावनी दे रहा है।

ऑडियो वायरल

खबर आगे अपडेट की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Published on:

18 Mar 2026 10:02 am

Hindi News / National News / फेमस सिंगर गिप्पी ग्रेवाल को जान से मारने की धमकी, वायरल ऑडियो से मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

हवाई सफर करने वालों के लिए खुशखबरी, अब फ्लाइट में 60% सीटें फ्री! सरकार का बड़ा फैसला

राष्ट्रीय

दिल्ली में बड़ा हादसा: पालम की बिल्डिंग में लगी भीषण आग

New Delhi Palam fire
राष्ट्रीय

स्कूल से लौट रही थी 11 साल की मासूम, सिरफिरे ने फेंका तेजाब, बच्ची की हालत गंभीर

acid attack
राष्ट्रीय

भवानीपुर से मुर्शिदाबाद तक... बंगाल की 5 सीटों पर होगा सत्ता का खेल

Bengal Election Hot Seats
राष्ट्रीय

विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने खेला बड़ा दाव, 52 महिला विधायकों को मैदान में उतारा; इन बड़े चेहरों का काट दिया टिकट

Mamata Banerjee
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.