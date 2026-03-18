केरल में चुनाव से पहले शशि थरूर का बड़ा बयान, कहा – ‘हम ही जीतेंगे’

कांग्रेस ने मंगलवार को आगामी केरल विधानसभा चुनाव के लिए अपने 55 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पिछले कुछ समय से अटकलों का बाजार गर्म है कि केरल से कुछ सांसद भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस सवाल पर थरूर ने जवाब दिया, "मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन ऐसा करना पार्टी के लिए एक 'बड़ी पूंजी' हो सकती है। दो या तीन ऐसे सांसद हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है कि वो पार्टी के लिए बहुत फायदेमंद होंगे। इसलिए अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो मुझे इसमें कोई दिक़्क़त नहीं है। हालांकि उम्मीदवारों की अंतिम सूची आखिरकार पार्टी आलाकमान ही तय करता है।"