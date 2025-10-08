पंजाब में अब से बिजली कटने का झंझट खत्म! मान सरकार ने उठाया ऐतिहासिक कदम, नई योजना के बारे में जानें सबकुछ

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (Photo-IANS)
पंजाब में बिजली कटौती की समस्या दूर करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने ‘रोशन पंजाब’ योजना शुरू की है, जिसके तहत आने वाले साल तक पूरे राज्य में 24 घंटे लगातार और सस्ती बिजली देने का दावा किया गया है।
मान सरकार की ओर से कहा गया है कि यह सिर्फ एक योजना नहीं है, बल्कि पंजाब के हर घर, हर खेत और हर उद्योग को रोशन करने का मिशन है। सरकार ने इस काम के लिए 5,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।
पंजाब के इतिहास में बिजली के क्षेत्र में यह अब तक का सबसे बड़ा खर्च है। इसका मकसद, पूरे बिजली सिस्टम को नई ताकत देना, ताकि हर गांव और हर शहर तक बिना रुकावट बिजली मिल सके।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि यह कदम पंजाब के विकास और जनता के भरोसे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है।
उन्होंने कहा कि अब पंजाब में न कोई फैक्ट्री बिजली के इंतजार में रुकेगी, न कोई किसान अंधेरे में रहेगा। हर घर को 24 घंटे बिजली मिलेगी और वह भी सस्ती दरों पर।
इस परियोजना की निगरानी का जिम्मा बिजली मंत्री संजीव अरोड़ा को सौंपा गया है. इस योजना को राज्य में सफल बनाने के लिए PSPCL के चेयरमैन अजय कुमार सिन्हा और उनकी टीम दिन-रात मेहनत कर रही है ताकि हर कोने तक बिजली पहुंचाई जा सके।
मान सरकार ने बिजली की निरंतर आपूर्ति के लिए ठोस कदम उठाए हैं। पच्छवाड़ा खदान से कोयले की लंबी अवधि की सप्लाई पक्की कर दी गई है, ताकि बिजली उत्पादन कभी न रुके।
साथ ही, सरकार ने GVK थर्मल प्लांट को अपने अधीन लेकर यह सुनिश्चित किया है कि बिजली उत्पादन का पूरा नियंत्रण पंजाब सरकार के पास रहे, ताकि इसका लाभ सीधे जनता को मिले।
पूरे पंजाब में बिजली व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए नए सबस्टेशन बनाए जा रहे हैं, पुरानों की मरम्मत हो रही है और नई तारें बिछाई जा रही हैं। इन सुधारों से लोगों को वोल्टेज की समस्या से राहत मिलेगी, बिजली कट कम होंगे और खराबी आने पर बिजली जल्दी बहाल होगी।
शहरी इलाकों में सुरक्षा और सफाई को ध्यान में रखते हुए 13 नगर निगमों में एक विशेष प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इसके तहत PSPCL के खंभों से गैर-बिजली के तार हटाए जा रहे हैं, नीचे लटकी हुई लाइनें ठीक की जा रही हैं और खुले मीटर बॉक्स को बंद किया जा रहा है, ताकि लोगों को सुरक्षित और साफ-सुथरा माहौल मिल सके।
जनता की सुविधा के लिए मोहाली में नया आधुनिक कॉल सेंटर शुरू किया गया है, जिसमें 180 सीटें हैं। यह 1912 हेल्पलाइन को और मजबूत बनाएगा, ताकि लोगों की शिकायतों का तुरंत हल हो सके।
‘मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि यह केवल बिजली की बात नहीं, बल्कि पंजाब के उज्जवल भविष्य की नींव है। अब पंजाब का हर घर, हर खेत और हर उद्योग सचमुच रोशन होगा।
