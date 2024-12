Quiz 2024 (No.5): क्या आप जानते है इन सवालों का जवाब

Quiz 2024: क्या आप जानते है इन सवालों का जवाब

नई दिल्ली•Dec 28, 2024 / 02:07 pm• Ashib Khan

प्रश्र 1. दूसरा भारत-जापान वित्त संवाद कब आयोजित किया गया था?

(a) 6 सितंबर 2024

(b) 14 दिसंबर 2024

(c) 29 जुलाई 2023

(d) 15 मई 2024

——–

प्रश्र 2. 15 अगस्त 2024 की थीम क्या रखी गई ?

(a) उन्नत भारत

(b) समृद्ध भारत

(c) विकसित भारत

(d) आगे बढ़ता भारत

—————-

प्रश्र 3. अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2024 का थीम क्या है?

(a) करें योग रहे निरोग

(b) स्वयं और समाज के लिए योग

(c) योग में युवा योगदान

(d) हर आयु वर्ग के लिए योग

————————

प्रश्र 4. प्रतिष्ठित टाइम्स पॉवर आइकॉन अवॉर्ड 2024 किसने जीता है?

(a) विजय जैन

(b) निधू सक्सेना (c) कमल किशोर

(d) एस. रमन

प्रश्र 5. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी, 2024 को किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी?

(a) अरुणाचल प्रदेश

(b) मिजोरम

(c) सिक्किम

(d). त्रिपुरा

आज पूछे गए सवालों के सही जवाब

(a) 6 सितंबर 2024

(c) विकसित भारत

(b) स्वयं और समाज के लिए योग

(a) विजय जैन

(c) सिक्किम

कल का सवाल- Quiz 2024 (No.4): क्या आप भी जानते है इन सवालों का जवाब

कल पूछे गए सवालों के सही जवाब

(c) वर्ल्ड बैंक

(a) डेविड वोल्फ

(c) सीताराम येचुरी

(a) विराट कोहली

(d) मुंबई