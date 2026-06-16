‘दीदी के खिलाफ बगावत तो कर ही नहीं सकते’, TMC छोड़ने के बाद बागी सांसद रचना बनर्जी ने बताई अपनी मजबूरी

रचना बनर्जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि उन्हें चुनाव में वोट ममता बनर्जी की वजह से मिले और यह बात सही भी है। उनके मुताबिक, तृणमूल कांग्रेस की पहचान और चेहरा ममता बनर्जी ही हैं। उन्होंने कहा कि लोगों ने सिर्फ उनका चेहरा देखकर वोट नहीं दिया, बल्कि इस भरोसे के साथ उन्हें चुना कि वह अपने क्षेत्र और जनता के लिए काम करेंगी।