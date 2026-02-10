Rafael Fighter Jet: राफेल फाइटर जेट को लेकर आ गई बड़ी खबर, रक्षा मंत्रालय ने दी नई जानकारी

इंडियन एयर फोर्स के फ्लीट में पहले से ही 36 राफेल हैं, जिसमें दो स्क्वाड्रन हैं। 'M' वजर्न के 26 और राफेल जेट भी इंडियन नेवी के लिए 63,000 करोड़ रुपये की डील में ऑर्डर किए गए हैं। नेवल वेरिएंट को एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य से ऑपरेट किया जाएगा।