‘ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी में है समानता, दोनों अमीरों को मदद करने वाले’, राहुल गांधी ने बंगाल में किया तीखा प्रहार

Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में चुनाव का दूसरा चरण अभी बाकी है। चुनाव से पहले राजनीति गरमाई हुई है। इस बार वजह बने राहुल गांधी, जिन्होंने हुगली जिले में एक चुनावी सभा के दौरान न सिर्फ राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आड़े हाथों लिया। श्रीरामपुर में लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा कि बंगाल में सरकार गरीबों के बजाय अमीरों को फायदा पहुंचा रही है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि यही पैटर्न पूरे देश में देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार भी आम जनता की बजाय चुनिंदा लोगों के हित में काम कर रही है। साथ ही राहुल गांधी ने बोला कि ममता बनर्जी और पीएम मोदी दोनों अमीरों के लिए काम करती है।