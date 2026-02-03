‘देश बेच दिया, प्रधानमंत्री पर जबरदस्त दबाव’: राहुल गांधी का PM मोदी पर तीखा हमला

राहुल गांधी संसद के बाहर मीडिया से बात करते कहा कि पीएम मोदी डरे हुए हैं। चार महीने से रुका हुआ व्यापार समझौता कल रात प्रधानमंत्री ने साइन कर दिया। उन पर बहुत दबाव है। उनकी बनाई हुई इमेज टूट सकती है। राहुल ने जोर देकर कहा कि मुख्य मुद्दा यह है कि हमारा प्रधानमंत्री समझौता किया हुआ है और देश को इस पर सोचना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, इस व्यापार समझौते में आपकी मेहनत, आपका पसीना और खून नरेंद्र मोदी ने बेच दिया। वह समझौते में हैं इसलिए बेच रहे हैं। सिर्फ आप नहीं, देश बेच दिया।