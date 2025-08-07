7 अगस्त 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Rahul Gandhi ने पहले ‘डेड इकोनॉमी’ को बताया सही, अब कर रहे टैरिफ की आलोचना, जानिए अन्य नेताओं ने क्या कहा?

Rahul Gandhi ने पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के डेड इकोनॉमी वाले बयान को सही बताया। अब उन्होंने अमेरिकी टैरिफ नीति की आलोचना की है। अमेरिकी टैरिफ नीति पर बसपा प्रमुख मायावती और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी बयान दिए।

भारत

Pushpankar Piyush

Aug 07, 2025

Rahul Gandhi
राहुल गांधी ने अमेरिकी टैरिफ पर प्रतिक्रिया दी (ANI)

Rahul Gandhi: राहुल गांधी ने अमेरिकी टैरिफ नीति (US Tariff Policy) की आलोचना की है। उन्होंने ट्रंप के 50 फीसदी टैरिफ वाले फैसले को आर्थिक ब्लैकमेल करार दिया। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ने लिखा कि पीएम मोदी (PM Modi) को अपनी कमजोरी को भारतीय लोगों के हितों पर हावी नहीं होने देना चाहिए, लेकिन इससे पहले राहुल ने ट्रंप के डेड इकॉनोमी वाले बयान का समर्थन किया था। राहुल गांधी ने कहा था कि पूरी दुनिया जानती है कि भाजपा ने अडानी की मदद के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। ट्रम्प सही कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री को छोड़कर सभी जानते हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड है।

राहुल ने डेड इकॉनोमी के समर्थन में पोस्ट भी लिखा था। राहुल ने लिखा कि भारत की अर्थव्यवस्था मर चुकी है। मोदी ने इसे मार दिया। उन्होंने प्वाइंट्स गिनाते हुए कहा कि पहला मोदी-अडानी की पार्टनरशिप, दूसरा- नोटबंदी और GST की खामी और तीसरा-असेंबल इन इंडिया का फेल होना, चौथा- MSME को खत्म करना और पांचवा- किसानों के हितों की उपेक्षा ने भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बना दिया। राहुल के इस बयान पर बीजेपी नेताओं ने जमकर हमला बोला था।

ये भी पढ़ें

अमेरिकी अखबार ने Trump को दिखाया आईना, लिखा- बारिश के अनुमान की ख़बर देख टीवी तोड़ेंगे या छाता निकालेंगे?
विदेश
US President Donald Trump

भारत को करना चाहिए दूसरे देशों का रुख: थरूर

राहुल के इस बयान को समर्थन कांग्रेस पार्टी के भीतर से भी नहीं मिला। कांग्रेस हाईकमान से दूर चल रहे सांसद शशि थरूर ने कहा कि भारत के पास विकल्पों की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि चीन की तरह भारत की अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह से निर्यात पर निर्भर नहीं है। यदि अमेरिका अपने अनुचित मांगों पर अड़ा रहता है तो भारत को किसी और देशों का रुख करना चाहिए।

भ्रम में जी रहे ट्रंप: राजीव शुक्ला

कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने ट्रंप के टैरिफ नीति का आलोचना करते हुए कहा कि हमारी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। अगर कोई दावा करता है कि वह हमें आर्थिक रूप से बर्बाद कर सकता है तो यह उसकी गलतफहमी है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भ्रम में जी रहे हैं।

विदेश नीति रही असफल: अखिलेश

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भारत की विदेश नीति असफल साबित हुई है। भाजपा को इन विषयों पर पहले ही सोचना चाहिए था। जो लोग ये दावा करते थे कि दुनिया के साथ हमारे रिश्ते मजबूत हैं। कोई ऐसा देश नहीं है, जहां भारत को सम्मान न मिला हो, अब वह कहां हैं। हमें अपने किसानों, नौजवानों और उद्योगों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

ट्रम्प टैरिफ पर चर्चा बेहद जरूरी : मायावती

बसपा प्रमुख मायावती ने ट्रंप के टैरिफ नीति पर प्रतिक्रिया दी है। मायावती ने कहा कि अमेरिका द्वारा 50 फीसदी टैरिफ लगाना निश्चित रूप से भारत के लिए बड़ी आर्थिक और कूटनीतिक चुनौती है। भारत सरकार ने इसे अनुचित, अन्यायपूर्ण व अविवेकी’ बताकर अपनी प्रारंभिक प्रतिक्रिया दी है, जो संयमित होते हुए भी इस कदम की गंभीरता को दर्शाता है। इस पर संसद में चर्चा होना जरूरी है।

खबर शेयर करें:

Published on:

07 Aug 2025 02:17 pm

Hindi News / National News / Rahul Gandhi ने पहले ‘डेड इकोनॉमी’ को बताया सही, अब कर रहे टैरिफ की आलोचना, जानिए अन्य नेताओं ने क्या कहा?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.