Rahul Gandhi ने पहले ‘डेड इकोनॉमी’ को बताया सही, अब कर रहे टैरिफ की आलोचना, जानिए अन्य नेताओं ने क्या कहा?

Rahul Gandhi: राहुल गांधी ने अमेरिकी टैरिफ नीति (US Tariff Policy) की आलोचना की है। उन्होंने ट्रंप के 50 फीसदी टैरिफ वाले फैसले को आर्थिक ब्लैकमेल करार दिया। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ने लिखा कि पीएम मोदी (PM Modi) को अपनी कमजोरी को भारतीय लोगों के हितों पर हावी नहीं होने देना चाहिए, लेकिन इससे पहले राहुल ने ट्रंप के डेड इकॉनोमी वाले बयान का समर्थन किया था। राहुल गांधी ने कहा था कि पूरी दुनिया जानती है कि भाजपा ने अडानी की मदद के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। ट्रम्प सही कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री को छोड़कर सभी जानते हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड है।