राष्ट्रीय

राहुल गांधी ने ‘वोट अधिकार रैली’ निकाल चुनाव आयोग को दी नई चुनौती, कहा- अगर EC ने हमे…

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के चुनाव में गड़बड़ियों का भी जिक्र किया। उन्होंने ईसी पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे देश में वोट चोरी हो रही है और संविधान पर हमला करने वाले नहीं बचेंगे। बीजेपी की विचारधारा ही संविधान के खिलाफ है। 

भारत

Ashib Khan

Aug 08, 2025

कर्नाटक में वोट अधिकार रैली को राहुल गांधी ने किया संबोधित (Photo-X Congress)

Election Commission: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने शुक्रवार को बेंगलुरु में ‘वोट अधिकार रैली’ निकाली। इस दौरान उन्होंने BJP और चुनाव आयोग (Election Commission) पर निशाना साधा। रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता ने चुनाव आयोग को चुनौती भी दी है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि इलेक्शन कमीशन मुझसे हलफनामा मांग रहा है। इसमें कहा गया है कि मुझे शपथ लेनी होगी। मैं संविधान की शपथ ले चुका हूं।

‘एक सीट की सच्चाई निकालने में लगे 6 महीने’

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हमें एक सीट की सच्चाई निकालने में 6 महीने लगे। अगर चुनाव आयोग ने हमें डेटा नहीं दिया तो यही काम हम बाकी सीटों पर भी कर सकते हैं। चुनाव आयोग को समझना होगा कि आप हमसे न कुछ छिपा सकते हैं, न छिप सकते हैं। चुनाव आयोग के हर अफसर और इलेक्शन कमिशनर को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए- एक न एक दिन आपको हमारा सामना करना होगा।

‘पूरे देश में हो रही वोट चोरी’

इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के चुनाव में गड़बड़ियों का भी जिक्र किया। उन्होंने ईसी पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे देश में वोट चोरी हो रही है और संविधान पर हमला करने वाले नहीं बचेंगे। बीजेपी की विचारधारा ही संविधान के खिलाफ है। 

‘चुनाव का डेटा एक सबूत’

रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक में हमने जो डेटा निकाला है, वह अपराध का सबूत है। इस डेटा को निकालने में हमें 6 महीने लगे। हमने हर एक नाम को चेक किया, हर एक फोटो को लाखों फोटो के साथ मैच किया। हमारा मानना है कि चुनाव का डेटा एक सबूत है। अगर उसे किसी ने खत्म किया तो उसका मतलब है कि वह सबूत मिटा रहा है।

राजस्थान, MP और बिहार की वेबसाइट हुई बंद

कांग्रेस सांसद ने दावा किया कि मध्यप्रदेश, राजस्थान और बिहार में चुनाव आयोग की वेबसाइट बंद कर दी गई हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा आज जब देश की जनता हमारे डेटा को लेकर सवाल पूछ रही है, तो चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट बंद कर दी है। चुनाव आयोग जानता है कि अगर जनता उनसे सवाल पूछने लगेगी, तो उनका पूरा ढांचा ही ढह जाएगा।

‘देश को सवाल पूछना चाहिए’

रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि पूरे देश को सवाल पूछना चाहिए कि चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा और वीडियोग्राफी क्यों नहीं दे रहा? मैं अकेले ये सवाल नहीं पूछ रहा, बल्कि देश की सारी विपक्षी पार्टियां सवाल पूछ रही हैं। चुनाव आयोग को तत्काल ये डेटा हमें सौंप देना चाहिए।

Published on:

08 Aug 2025 03:36 pm

Hindi News / National News / राहुल गांधी ने 'वोट अधिकार रैली' निकाल चुनाव आयोग को दी नई चुनौती, कहा- अगर EC ने हमे…

