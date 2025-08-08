राहुल गांधी ने ‘वोट अधिकार रैली’ निकाल चुनाव आयोग को दी नई चुनौती, कहा- अगर EC ने हमे…

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हमें एक सीट की सच्चाई निकालने में 6 महीने लगे। अगर चुनाव आयोग ने हमें डेटा नहीं दिया तो यही काम हम बाकी सीटों पर भी कर सकते हैं। चुनाव आयोग को समझना होगा कि आप हमसे न कुछ छिपा सकते हैं, न छिप सकते हैं। चुनाव आयोग के हर अफसर और इलेक्शन कमिशनर को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए- एक न एक दिन आपको हमारा सामना करना होगा।