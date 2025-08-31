राहुल गांधी हैं घुसपैठियों का सरगना…देश से मांगे माफी, वोटर अधिकार यात्रा को लेकर BJP का जोरदार हमला

BJP Attacks Rahul Gandhi: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता तरुण चुघ ने रविवार को अमृतसर में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी को 'घुसपैठियों का सरगना' करार देते हुए उनकी वोटर अधिकार यात्रा को 'घुसपैठिया बचाओ यात्रा' बताया और कांग्रेस से देश से माफी मांगने की मांग की।
तरुण चुघ ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस विदेशी ताकतों के इशारों पर देश का माहौल खराब करने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस नेताओं की अभद्र टिप्पणियों की निंदा की और कहा कि यह देश की एकता और अखंडता को कमजोर करने की कोशिश है। अमृतसर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। चुघ ने कहा कि बिहार की जनता इंडिया गठबंधन को इसका करारा जवाब देगी।
भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस यात्रा का उद्देश्य घुसपैठियों को संरक्षण देना और देश की सुरक्षा को कमजोर करना है। चुघ ने कहा कि जनता ऐसी साजिशों को समझ चुकी है और इसका जवाब देने के लिए तैयार है।
पंजाब में बाढ़ के हालात पर बोलते हुए चुघ ने आम आदमी पार्टी (आएपी) की भगवंत मान सरकार को नाकाम बताया। उन्होंने कहा कि यदि पंजाब सरकार ने बांधों और नदियों की समय पर सफाई की होती, तो बाढ़ का इतना व्यापक प्रभाव न होता। चुघ ने केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि सेना और एनडीआरएफ की टीमें लोगों की मदद के लिए दिन-रात काम कर रही हैं। केंद्र सरकार पंजाब सहित सभी प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है।
चुघ ने कहा कि केंद्र सरकार बाढ़ प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत कार्यों में पूरी तरह से सहयोग कर रही है। इसके बावजूद पंजाब सरकार की लापरवाही के कारण लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने दावा किया कि पंजाब की जनता अब राज्य सरकार से नाराज है और केंद्र से उम्मीद लगाए हुए है।