राहुल गांधी हैं घुसपैठियों का सरगना…देश से मांगे माफी, वोटर अधिकार यात्रा को लेकर BJP का जोरदार हमला

पंजाब में बाढ़ के हालात पर बोलते हुए चुघ ने आम आदमी पार्टी (आएपी) की भगवंत मान सरकार को नाकाम बताया। उन्होंने कहा कि यदि पंजाब सरकार ने बांधों और नदियों की समय पर सफाई की होती, तो बाढ़ का इतना व्यापक प्रभाव न होता। चुघ ने केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि सेना और एनडीआरएफ की टीमें लोगों की मदद के लिए दिन-रात काम कर रही हैं। केंद्र सरकार पंजाब सहित सभी प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है।