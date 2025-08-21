Patrika LogoSwitch to English

कांग्रेस के युवा नेताओं से घबरा गए राहुल गांधी, पीएम मोदी ने ऐसा क्यों कहा

Parliament Monsoon Session: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों के लिए टी मीटिंग का आयोजन किया। इस मीटिंग का विपक्ष ने बॉयकॉट किया।

भारत

Ashib Khan

Aug 21, 2025

पीएम मोदी ने सांसदों के लिए टी मीटिंग का किया आयोजन (Photo-IANS)

संसद के मानसून सत्र का गुरुवार को आखिरी दिन था। पूरे सत्र के दौरान काफी हंगामा हुआ। इसी बीच पीएम मोदी की तरफ से सांसदों के लिए टी मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें विपक्ष के सांसदों ने भाग नहीं लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर बयान दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के युवा नेताओं के कारण राहुल गांधी घबराए हुए हैं।

‘नेताओं को नहीं मिलता बोलने का मौका’

पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष, खासकर कांग्रेस में कई युवा नेता बेहद प्रतिभाशाली हैं, लेकिन पारिवारिक असुरक्षा के कारण उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलता। पीएम मोदी ने आगे कहा कि ऐसे युवा नेताओं की मौजूदगी से राहुल गांधी असुरक्षित और घबराए हुए महसूस कर रहे होंगे।

मानसून सत्र को बताया अच्छा 

इस दौरान पीएम मोदी ने संसद के मानसून सत्र को अच्छा बताया, क्योंकि कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए। उन्होंने ऑनलाइन गेम्स को लेकर पारित विधेयक की प्रशंसा की। पीएम ने इसे दूरगामी प्रभाव सुधार बताया। 

विपक्ष पर साधा निशाना

टी मीटिंग के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष केवल व्यवधान पैदा करने में लगी हुई है। उन्होंने महत्वपूर्ण विधेयकों पर बहस में शामिल होने के बजाय कार्यवाही में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना भी की।

बहुत कम सवालों के दिए जवाब-कंगना

BJP सांसद कंगना रनौत ने कहा आज हमारे सत्र का आखिरी दिन था। अध्यक्ष ने कहा कि यह सत्र उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। 120 घंटे की चर्चा का लक्ष्य हासिल नहीं हुआ। बहुत कम सवालों के जवाब दिए जा सके। उन्हें (विपक्ष को) डांटा गया क्योंकि इस तरह से जनता और देश का भी नुकसान होता है।

संसद में SIR और वोट चोरी को लेकर हुआ हंगामा

मानसून सत्र में एसआईआर और वोट चोरी को लेकर जमकर हंगामा हुआ। SIR को लेकर विपक्ष ने रोज सदन के अंदर और बाहर प्रदर्शन किया। बता दें कि हंगामे के बाद भी इस सत्र में लोकसभा में 12 विधेयक पारित हुए हैं। 

21 Aug 2025 02:44 pm

Hindi News / National News / कांग्रेस के युवा नेताओं से घबरा गए राहुल गांधी, पीएम मोदी ने ऐसा क्यों कहा

