जर्मनी में भारत विरोधी लोगों से मिले राहुल गांधी, भाजपा ने लगाए गंभीर आरोप

भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया (फोटो- आईएएनएस)
भाजपा ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर उनके जर्मनी दौरे को लेकर निशाना साधा है। राहुल हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान जर्मनी गए थे। भाजपा का आरोप है कि इस यात्रा के दौरान राहुल ने भारत विरोधी लोगों से मुलाकात की और विदेश में भारत की छवि खराब की है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने शनिवार को बीजेपी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करके राहुल गांधी पर यह आरोप लगाए।
भाटिया ने कहा, विदेश जाकर भारत की बुराई करना और भारत विरोधी ताकतों से मिलना, यह सब और कोई नहीं बल्कि भारत के अपरिपक्व विपक्ष के नेता राहुल गांधी कर रहे हैं। यह बेहद चिंताजनक है और इससे भारतीयों में काफी गुस्सा भी है। भाटिया ने आगे कहा, विपक्ष के नेता की सबसे मुख्य जिम्मेदारी यह है कि जब भी संसद का सत्र चल रहा हो, वो वहां उपस्थित रहें। लेकिन राहुल गांधी संसद छोड़कर जर्मनी चले जाते हैं। वे जर्मनी के हर्टी स्कूल में जाते हैं और डॉ. कॉर्नेलिया वोल से मिलते हैं।
इसके बाद भाटिया ने एक "GANDOS" (एक राजनीतिक मीम जिसमें राहुल गांधी और अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस के चेहरों को जोड़ रखा था) फोटो दिखाई और यह दावा किया कि राहुल के जॉर्ज सोरोस से संबंध हैं। इसके बाद भाटिया ने 'ओपन सोसाइटी फाउंडेशन' (OSF) और 'सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी' (CEU) का जिक्र भी किया। बीजेपी का दावा है कि इन संस्थाओं में भारत विरोधी गतिविधियां होती हैं। भाटिया ने राहुल पर कड़ा हमला करते हुए कहा, राहुल गांधी और अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस का रिश्ता शरीर और आत्मा जैसा है मतलब बहुत गहरा है, और अब इसके नए सबूत भी सामने आए हैं।
भाटिया ने सवाल करते हुए कहा कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब भी भारत में संसद का सत्र चल रहा होता है राहुल गांधी विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं और भारत विरोधी लोगों से मिलते हैं। भाटिया ने आगे कहा, यह कैसा भारत विरोधी एजेंडा है, जिसमें विपक्ष का नेता विदेशी ताकतों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश कर रहा है। भाटिया ने राहुल गांधी को भारत का मीर जाफर बताते हुए यह दावा किया कि यह पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी भारत विरोधी गतिविधियों से जुड़े हुए पाए गए हैं।
भाटिया ने कहा, जॉर्ज सोरोस भारत के खिलाफ बयान देता है और दंगों के लिए पैसा देता है। लेकिन वो भारत का नागरिक और विपक्ष का नेता नहीं है लेकिन राहुल गांधी है। भाटिया ने आगे कहा कि भारतीय ऐसे सपोलो के खिलाफ कार्रवाई चाहते है। उन्होंने आगे कहा, राहुल गांधी नासमझ नहीं है बल्कि बहोत चालाक है। वह सब कुछ सोच समझ के करते है।
