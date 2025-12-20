जर्मनी में भारत विरोधी लोगों से मिले राहुल गांधी, भाजपा ने लगाए गंभीर आरोप

इसके बाद भाटिया ने एक "GANDOS" (एक राजनीतिक मीम जिसमें राहुल गांधी और अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस के चेहरों को जोड़ रखा था) फोटो दिखाई और यह दावा किया कि राहुल के जॉर्ज सोरोस से संबंध हैं। इसके बाद भाटिया ने 'ओपन सोसाइटी फाउंडेशन' (OSF) और 'सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी' (CEU) का जिक्र भी किया। बीजेपी का दावा है कि इन संस्थाओं में भारत विरोधी गतिविधियां होती हैं। भाटिया ने राहुल पर कड़ा हमला करते हुए कहा, राहुल गांधी और अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस का रिश्ता शरीर और आत्मा जैसा है मतलब बहुत गहरा है, और अब इसके नए सबूत भी सामने आए हैं।