Rahul Gandhi और प्रियंका के बीच झगड़े का किया केंद्रीय मंत्री ने दावा, कांग्रेस ने कहा- बेबुनियाद और बकवास

राहुल गांधी जर्मनी के दौरे पर गए हुए हैं। राहुल के जर्मनी दौरे को लेकर बीजेपी पहले भी शोर मचा चुकी है। कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार दूसरे देशों के दौरों पर जाते रहते हैं। कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल से राहुल गांधी की जर्मनी की कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं। वह जर्मनी के म्यूनिख में बीएमडब्ल्यू प्लांट गए हुए हैं और उन्होंने एक बाइक की टेस्ट ड्राइविंग का भी लुत्फ उठाया।