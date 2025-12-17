Rahul Gandhi और प्रियंका के बीच झगड़े का किया केंद्रीय मंत्री ने दावा, कांग्रेस ने कहा- बेबुनियाद और बकवास

राहुल और प्रियंका (Photo: Ians)
Rahul Gandhi Priyanka Rift Claim: केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू (Ravneet Singh Bittu) ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और उनकी बहन और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) के बीच मतभेद होने का दावा किया है।
रवनीत सिंह बिट्टू पहले कांग्रेस पार्टी में थे। रवनीत सिंह पिछले साल हुए आम चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो गए थे। रवनीत सिंह ने दावा किया है कि राहुल गांधी संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान जर्मनी (Rahul Gandhi Germany Tour) चले गए क्योंकि सदन में उनके और प्रियंका के भाषणों की तुलना से वे नाराज थे।
एनडीटीवी से बातचीत में रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा, "दोनों गांधी आपस में लड़ रहे हैं। मुझे पता चला है कि सदन में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के भाषणों की तुलना की जा रही है। इससे राहुल गांधी नाराज हो गए हैं, इसलिए उन्होंने परिवार और पार्टी से झगड़ा किया और सदन छोड़ दिया।"
गांधी भाई-बहन राजनीति और जीवन में एक-दूसरे का साथ देने के लिए जाने जाते हैं। दरअसल, वंदे मातरम बहस से पहले राहुल गांधी ने मीडिया से कहा था, "प्रियंका का भाषण सुनो।"
कांग्रेस के प्रवक्ता रतन लाल (Proff Ratan Lal) ने पत्रिका से कहा कि दोनों के बीच अच्छे संबंधों की दुनिया में मिसाल दी जाती है। इस तरह की बात का कोई आधार नहीं है। बकवास है। उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी का काम लोगों को लड़ाना है। बीजेपी धर्म के नाम पर लोगों के हमेशा से लड़ाती रही है। अब घर-घर में लड़ाई करवाने पर आमादा है। आरएसएस और बीजेपी का काम है- फूट डालो और राज करो।
रतन लाल ने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने टैक्स पैयर्स के पैसों से दुनिया के किसी न किसी मुल्क का दौरा कर आते हैं। उसपर बीजेपी और आरएसएस के नेताओं को भी कुछ बोलना चाहिए।
राहुल गांधी जर्मनी के दौरे पर गए हुए हैं। राहुल के जर्मनी दौरे को लेकर बीजेपी पहले भी शोर मचा चुकी है। कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार दूसरे देशों के दौरों पर जाते रहते हैं। कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल से राहुल गांधी की जर्मनी की कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं। वह जर्मनी के म्यूनिख में बीएमडब्ल्यू प्लांट गए हुए हैं और उन्होंने एक बाइक की टेस्ट ड्राइविंग का भी लुत्फ उठाया।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग