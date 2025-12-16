16 दिसंबर 2025,

राष्ट्रीय

MGNREGA: ‘संघ की शताब्दी पर गांधी जी का नाम मिटाना, मोदी जी जैसे लोग…’, कांग्रेस ने कहा- यह BJP-RSS की साजिश

MGNREGA VS VB–G RAM G bill : कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, "यह सिर्फ योजना का नाम बदलने का मामला नहीं है। यह बीजेपी और आरएसएस की मनरेगा को खत्म करने की साजिश है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Swatantra Mishra

Dec 16, 2025

Priyanka Gandhi and Rahul Gandhi

प्रियंका गांधी और राहुल गांधी (Photo: IANS)

MGNREGA VS VB–G RAM G bill : संसद का शीतकालीन सत्र (Parliament Winter Session) अपने अंतिम चरण में है और मंगलवार को लोकसभा में कई विधेयक पेश किए गए। सरकार ने लोकसभा में विकसित भारत – रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) की गारंटी विधेयक पेश किया, जिसे वीबी-जी-आरएएम जी विधेयक (VB–G RAM G bill) के नाम से भी जाना जाता है। यह विधेयक यूपीए सरकार के एमजीएनआरईजीए योजना (MGNREGA scheme) का स्थान लेगा।

शिवराज सिंह चौहान ने पेश किया विधेयक

यह विधेयक सोमवार को पेश किया जाना था, लेकिन केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे मंगलवार को पेश किया।

केंद्र इस योजना में कम करेगी अपना शेयर, प्रियंका गांधी ने किया विरोध

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को कई बिंदुओं पर विधेयक का विरोध किया, जिसमें एमजीएनआरईजीए की तुलना में केंद्र के हिस्से में कमी भी शामिल है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने एमजीएनआरईजीए योजना को पुनर्परिभाषित करने के सरकार के कदम की आलोचना की और कहा कि कांग्रेस इसका विरोध करेगी।

'Modi सरकार का योजनाओं के नाम बदलने का जुनून समझ में नहीं आता'

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को एमजीएनआरईजीए की जगह लाए जा रहे विधेयक को लेकर सरकार पर हमला बोला और कहा कि इससे मूल अधिनियम के तहत सबसे गरीब लोगों को मिलने वाले 100 दिन के रोजगार की गारंटी कमजोर हो जाएगी। कांग्रेस महासचिव ने यह भी कहा कि उन्हें मोदी सरकार का योजनाओं के नाम बदलने का जुनून समझ में नहीं आता। प्रियंका गांधी ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा, "पहली बात तो यह है कि योजनाओं के नाम बदलने की प्रक्रिया में देश का बहुत पैसा खर्च होता है, इसलिए मुझे समझ नहीं आता कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं।"

'मोदी जी जैसे लोग जो विदेशी धरती पर बापू को फूल चढ़ाते हैं कितने…'

मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, "यह सिर्फ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम बदलने का मामला नहीं है। यह एमजीएनआरईजीए को खत्म करने की भाजपा-आरएसएस की साजिश है। संघ की शताब्दी पर गांधी जी का नाम मिटाना यह दर्शाता है कि मोदी जी जैसे लोग, जो विदेशी धरती पर बापू को फूल चढ़ाते हैं, कितने खोखले और पाखंडी हैं।"

100 की जगह 125 दिनों की रोजगार गारंटी

VB–G RAM G bill: मनरेगा के तहत पहले केंद्र सरकार 100 दिनों की न्यूनतम रोजगार गारंटी देती थी, अब मोदी सरकार इसमें संशोधन करने जा रही है। अब केंद्र सरकार 125 दिन की रोजगार गारंटी देने जा रही है। इसके साथ ही नए संशोधन में इसमें दो विशेष ब्रेक का भी प्रावधान रखा गया है- फसल बुआई और फसल कटाई ब्रेक। मजदूरी के भुगतान की अवधि में बदलाव किया जा रहा है। पहले 15 दिनों में भुगतान का प्रावधान है जिसे कम करके 7 दिन किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है।

राज्य पर बढ़ जाएगा बोझ

मोदी सरकार मनरेगा के 25 फीसदी के मुकाबले विकसित भारत जी-राम-जी में राज्य सरकार का हिस्सा 40 फीसदी करने जा रही है। विपक्षी पार्टियां इस कदम की आलोचना कर रही है। एनडीए में शामिल टीडीपी ने दबे स्वर में विरोेध जताते हुए इसे राज्य पर बोझ डालने वाला बताया है।

Updated on:

16 Dec 2025 03:01 pm

Published on:

16 Dec 2025 02:25 pm

Hindi News / National News / MGNREGA: ‘संघ की शताब्दी पर गांधी जी का नाम मिटाना, मोदी जी जैसे लोग…’, कांग्रेस ने कहा- यह BJP-RSS की साजिश

