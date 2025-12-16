MGNREGA: ‘संघ की शताब्दी पर गांधी जी का नाम मिटाना, मोदी जी जैसे लोग…’, कांग्रेस ने कहा- यह BJP-RSS की साजिश

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को एमजीएनआरईजीए की जगह लाए जा रहे विधेयक को लेकर सरकार पर हमला बोला और कहा कि इससे मूल अधिनियम के तहत सबसे गरीब लोगों को मिलने वाले 100 दिन के रोजगार की गारंटी कमजोर हो जाएगी। कांग्रेस महासचिव ने यह भी कहा कि उन्हें मोदी सरकार का योजनाओं के नाम बदलने का जुनून समझ में नहीं आता। प्रियंका गांधी ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा, "पहली बात तो यह है कि योजनाओं के नाम बदलने की प्रक्रिया में देश का बहुत पैसा खर्च होता है, इसलिए मुझे समझ नहीं आता कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं।"