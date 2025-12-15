बिहार चुनाव के एक महीने बाद PK ने प्रियंका गांधी से की मुलाकात, तीन साल पहले किस ऑफर पर बिदक गए थे प्रशांत किशोर?

हालांकि दोनों पार्टियों के सूत्रों ने बैठक के महत्व को कम करके आंका, लेकिन यह बातचीत राजनीतिक दृष्टि से दिलचस्प है क्योंकि किशोर और कांग्रेस के बीच कुछ साल पहले कड़वाहट भरी अनबन हुई थी। उक्त घटना के बाद से प्रशांत कांग्रेस (Prashant Kishor) के आलोचक रहे हैं और बिहार में चुनाव में प्रचार के दौरान भी उन्होंने तर्क दिया कि मतदाता सूची का विशेष गहन संशोधन (SIR) और राहुल गांधी (Rahul Gandhi) का वोट चोरी अभियान राज्य में चुनावी मुद्दा नहीं है।