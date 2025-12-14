14 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

Congress की रैली में ‘गरजे’ Rajasthan के नेता, क्या बोले Govind Singh Dotasra और Sachin Pilot?

डोटासरा ने तो अपनी बात रखते हुए राहुल गांधी को देश का भावी प्रधानमंत्री होने तक की भविष्यवाणी कर दी

Google source verification

नई दिल्ली

image

Nakul Devarshi

Dec 14, 2025

राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को तो मंच से संबोधित करने का भी मौका मिला..

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

14 Dec 2025 10:58 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / Videos / Congress की रैली में ‘गरजे’ Rajasthan के नेता, क्या बोले Govind Singh Dotasra और Sachin Pilot?

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

‘वोट चोरी’ पर कांग्रेस की रैली में PM मोदी के खिलाफ अपमानजनक नारे, BJP का फूटा गुस्सा

राष्ट्रीय

दिल्ली में इन्फ्लुएंसर के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी, AAP विधायक और उनके बेटे पर आरोप

राष्ट्रीय

स्कूलों को लेकर दिल्ली सरकार ने लिया ये फैसला, Grap-4 लागू होते ही किया बड़ा बदलाव

राष्ट्रीय

दिल्ली-NCR में जहरीली हवा का कहर, AQI 490 के पार, घना कोहरा बना मुसीबत

राष्ट्रीय

दिल्ली में ग्रैप- 4 लागू, क्या स्कूलों की रहेगी छुट्टी ?

Delhi AQI, Delhi Air Pollution, GRAP 4 in Delhi, Delhi GRAP Stage 4, School Holiday, Schools Closed,
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.