Congress की रैली में ‘गरजे’ Rajasthan के नेता, क्या बोले Govind Singh Dotasra और Sachin Pilot?

14 दिसंबर 2025,
रविवार
ताजा खबरें
राज्य
शीतकालीन सत्र 2025
प्रधानमंत्री मोदी
मौसम
पत्रिका स्पेशल
कुलिश जन्मशती वर्ष
राष्ट्रीय
बिजनेस
मनोरंजन
धर्म
स्वास्थ्य
खेल
राजनीति
विश्व
शिक्षा
ओपिनियन
टेक
लाइफस्टाइल
ई-पेपर
मेरी खबर
प्लस
शॉर्ट्स
नई दिल्ली
•
Nakul Devarshi
Dec 14, 2025
राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को तो मंच से संबोधित करने का भी मौका मिला..
खबर शेयर करें:
Published on:
14 Dec 2025 10:58 pm
बड़ी खबरें
दिल्ली न्यूज़
‘वोट चोरी’ पर कांग्रेस की रैली में PM मोदी के खिलाफ अपमानजनक नारे, BJP का फूटा गुस्सा
दिल्ली में इन्फ्लुएंसर के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी, AAP विधायक और उनके बेटे पर आरोप
स्कूलों को लेकर दिल्ली सरकार ने लिया ये फैसला, Grap-4 लागू होते ही किया बड़ा बदलाव
दिल्ली-NCR में जहरीली हवा का कहर, AQI 490 के पार, घना कोहरा बना मुसीबत
दिल्ली में ग्रैप- 4 लागू, क्या स्कूलों की रहेगी छुट्टी ?
DOWNLOAD ON
Play Store
App Store
Trending Topics
Parliament Winter Session
PM Modi
Year Ender
Top Categories
राजस्थान
मध्य प्रदेश
Legal
Privacy Policy
Statutory provisions on reporting (sexual offenses)
This website follows the DNPA’s code of conduct
Code of Conduct
About Us
Grievance Policy
RSS
Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.